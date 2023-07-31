محمد رمضان بعد الإقبال على عرض فيلم «ع الزيرو»: حب متبادل بيني وبين الجمهور

أعرب الفنان محمد رمضان، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، عن سعادته بالإقبال الجماهيري على العرض الخاص بفيلم «ع الزيرو».

ونشر محمد رمضان، فيديو يظهر التزاحم الشديد في العرض الخاص لفيلم «ع الزيرو»، وعلق قائلا: «الحمد لله على هذا الحب المتبادل بيني وبين جمهوري.. من العرض الخاص لفيلم ع الزيرو، ثقة في الله نجاح».

فيلم «ع الزيرو»

فيلم «ع الزيرو» بطولة محمد رمضان ونيللي كريم، چومانا مراد، خالد الصاوي، محمد لطفي، شريف دسوقي، إسلام ابراهيم، تأليف الدكتور مدحت العدل، إخراج محمد العدل، من إنتاج جمال العدل وأحمد العدل، وأستوديوهات ڤوكس التابعة لشركة ماجد الفطيم للترفيه.