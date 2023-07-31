جدول انقطاع الكهرباء في الإسكندرية الجديد في أغسطس 2023.. المواعيد الكاملة

أعلن مجلس الوزراء، جدول انقطاع الكهرباء في محافظة الإسكندرية الجديد خلال أغسطس 2023، ضمن خطة تخفيف أحمال الكهرباء، وهي التي سيجري تنفيذها بدءًا من الساعة الثانية عشرة ظهر غد الثلاثاء في المحافظات المختلفة، من أجل معرفة المواطنين، لمواعيد الانقطاع في كل منطقة لتيسير أمورهم.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، جدول انقطاع الكهرباء في الإسكندرية الجديد في أغسطس 2023، والإحصائيات الخاصة بهذا الأمر.

جدول تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة الإسكندرية

يمكن للمواطن، الاطلاع على جدول انقطاع الكهرباء في الإسكندرية الجديد في أغسطس 2023 من هنا.

موعد انقطاع الكهرباء في الإسكندرية

ويشهد موعد انقطاع الكهرباء في الإسكندرية، فصل التيار أكثر من ساعة، حيث سيستمر الانقطاع لمدة ساعة و20 دقيقة، ومواعيد أخرى تصل إلى ساعتين و20 دقيقة، بحسب جدول تخفيف أحمال الكهرباء.

وكشف جدول تخفيف أحمال الكهرباء في الإسكندرية، أن موعد انقطاع الكهرباء غير ثابت مع رأس الساعة كما قيل سابقًا، بل وقع تغيير في المواعيد حسب التالي:

- 12:10 إلى 13:30

- 12:30 إلى 14:50

- 14:50 إلى 16:10

- 16:10 إلى 17:30

- 17:30 إلى 18:50

- 18:50 إلى 20:10

- 20:10 إلى 21:30

- 21:30 إلى 23:50

- 23:50 إلى 01:10