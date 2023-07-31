أعلنت رئاسة مجلس الوزراء جدول انقطاع الكهرباء في الدقهلية أغسطس 2023، لمختلف المراكز والقرى والمناطق على أن يتم قطع الكهرباء لمدة ساعة بداية من غدا الثلاثاء 1 أغسطس.

جدول تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة الدقهلية

وحددت رئاسة مجلس الوزراء جدول انقطاع الكهرباء في الدقهلية على مدار شهر أغسطس، ليتعرف عليها المواطنين في كل منطقة خاصة بهم من هنا، في إطار التعامل مع ملف تخفيف أحمال الكهرباء نتيجة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، في ظاهرة غير مسبوقة.

وأشارت أنه جرى وضع خطة تخفيف الأحمال في محافظة الدقهلية، وفقا لجداول تتضمن المدن والأحياء المختلفة، والتوقيتات الزمنية المحددة على حسب كل منطقة وفقا للجدول.

موعد انقطاع الكهرباء في الدقهلية

وحدد مجلس الوزراء، خطة تخفيف أحمال الكهرباء، ومواعيد انقطاع الكهرباء في محافظة الدقهلية التي سيجري تنفيذها بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهر غدا الثلاثاء، بعد التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول.

ويجري قطع الكهرباء لمدة ساعة بالتتابع في مختلف المراكز بالمحافظة منهم مركز المنصورة وشربين، والسنبلاوين، والمنزلة والمطرية، وبلقاس، وساتموني، والمطرية وأجا ومنية النصر وميت غمر.

تعديل طارئ على خطة تخفيف الأحمال الكهربائية

وأوضح السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء في بيان، أن لجنة الأزمات، صدر عنها عدد من القرارات والتكليفات، أكدت اللجنة أهمية استمرار قيام وزارة الكهرباء بموافاة لجنة الأزمات بأي تعديل طارئ على خطة تخفيف الأحمال الكهربائية طبقا لمستحدثات وظروف التشغيل اليومية، وذلك لنشرها على مختلف مواقع التواصل ووسائل الإعلام، بحيث تكون متاحة للمواطنين على مستوى الجمهورية