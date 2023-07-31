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جدول انقطاع الكهرباء في محافظة الجيزة أغسطس 2023

كتب:

أسماء زايد
03:43 م | الإثنين 31 يوليو 2023
تخفيف الأحمال

تخفيف الأحمال

أعلن مجلس الوزراء، جدول انقطاع الكهرباء في محافظة الجيزة أغسطس 2023، وكذلك خطة تخفيف أحمال الكهرباء في مختلف المحافظات، مشيرا إلى أنه سيجرى تنفيذها بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهر غد الثلاثاء في المحافظات المختلفة.

وللإطلاع على خطة انقطاع الكهرباء في محافظة الجيزة اضغط هنــا.

خطة تخفيف الأحمال في الجيزة 2023

وأوضح مجلس الوزراء، في بيان له، أن خطة تخفيف أحمال الكهرباء تمت بعد التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول، خلال شهر أغسطس 2023، وسيجرى نشر جدول تخفيف الأحمال بالمحافظات تباعا، حتى يتعرف كل شخص على موعد تخفيف الأحمال في منطقته، وعدد المناطق داخل كل مجموعة ومدة انقطاع الكهرباء.

 

 

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