راغب علامة: لا أستطيع وصف فرحتي بالغناء في مهرجان العلمين الجديدة

يرى الفنان اللبناني راغب علامة، أن كل مقاومات النجاح متاحة في مهرجان العلمين الجديدة، ليتحول إلى أحد أهم وأكبر المهرجانات الفنية والترفيهية والثقافية في الوطن العربي والشرق الأوسط، لتوافر كل سبل النجاح من خلال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

راغب علامة: ليلتي بالعلمين كانت في منتهى الجمال

تحدث علامة باستفاضة في حواره مع «الوطن»، عن مشاركته في مهرجان العلمين الجديدة، قائلا: «ليلتي في مهرجان العملين الجديدة كانت في منتهى النجاح والجمال، وربما لا أستطيع أن أصف فرحتي وأنا أشدو وأغني لجمهوري المصري والعربي على أرض تلك المدينة الجميلة، التي أرى أنها تحفة فنية مصرية جديدة، فكل الشكر لكل القائمين على هذا المهرجان والصرح الكبير».

راغب علامة: شكرا الشركة المتحدة

أضاف راغب علامة: «وبالتحديد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التي وفرت لنا كل ما احتجناه لكي نقدم حفلا غنائيا شيقا، استطعنا من خلاله إسعاد الجمهور، فأنا أشدو في مصر منذ ما يقرب من 40 عاما، وغنيت في كل مسارحها، وشرفت هذه الأيام، بأن أقف على مسرح جديد بتلك المواصفات العالمية».