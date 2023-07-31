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وزير التعليم: وضعنا مادة القيم الأخلاقية لحث الطلاب على احترام الآخر

كتب:

منة عبده
05:48 م | الإثنين 31 يوليو 2023
الدكتور رضا حجازي

الدكتور رضا حجازي

رحب الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بدعوة السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لحضور النسخة الرابعة من مؤتمر «المصريين بالخارج 4»، التي تنظمها الوزارة، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبمشاركة 1000 مصري بالخارج.

وزير التعليم: الجيل الحالي في خطر  

وأشار وزير التعليم، إلى أن الوزارة بصدد إصدار رخصة مزاولة المهنة لحوكمة ممارسي المهنة، مضيفا أن الجيل الحالي في خطر، لذا حرصت الوزارة على وضع مادة القيم الأخلاقية لحث الطلاب على احترام الآخر، بالإضافة إلى عدد من القيم التي يغفلها الجيل الجديد. 

وأوضح الدكتور رضا حجازي، أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على ميكنة الامتحانات ووضع بنوك الأسئلة، وتسعى لتطوير المناهج. 

وزارة التربية والتعليم تؤثر على المزاج العام للمصريين  

كما أشار وزير التعليم إلى أن هناك 25 مليون طالب مصري بالداخل والخارج، بالإضافة إلى 2 مليون مدرس وإداري، مؤكدا أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تؤثر في المزاج العام للمصريين. 

وأضاف وزير التعليم: «أصدرنا لغة الإشارة في كتب الصفوف الأولى من مادة القيم الأخلاقية لمساعدة الصم، بالإضافة إلى إلزام المدارس بتعليقها على الجدران داخلها». 

ونوه حجازي، بأن الدولة حريصة على الموهبة والنابغين، لذا لدينا مدارس خاصة بالطلاب المتفوقين «ستيم» للرياضيات والعلوم، والتي يتخرج فيها طلاب بالدرجات النهائية.

 

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.