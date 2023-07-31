لطيفة تحتفل بتحقيق أغنية «طب أهو» 5 ملايين مشاهدة على يوتيوب

احتفلت الفنانة لطيفة عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، بتحقيق أغنية طب أهو، 5 ملايين مشاهدة على اليوتيوب.

ونشرت لطيفة الأغنية، وعلقت عليها: «5 ملايين مشاهدة لطب اهو.. سعيدة وفرحانة بكل تعليقاتكم وتفاعلكم مع أول أغاني الألبوم واستنوا الأغاني الجديدة قريب جدا».

معلومات عن أغنية طب أهو

وطرحت الفنانة لطيفة في منتصف يوليو الجاري، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي ‏يوتيوب، أغنية «طب اهو» أولى أغنيات ألبومها الصيفي وهي من كلمات عصام شعبان، وألحان مصطفى ‏الشعيبي، وتوزيع وسام عبدالمنعم، وتعاونت لطيفة في تصوير الكليب مع المخرج جميل ‏المغازي، والنجم الأردني منذر رياحنة، الذي ظهر ضيف شرف في الفيديو كليب بالأداء التمثيلي ‏مع لطيفة.

ونالت الأغنية، إشادات الجمهور، وطالبوا بتعاونهم مرة في كليب آخر.