منح دراسية مجانية في الإمارات بثلاث جامعات.. توفر راتبا شهريا

تعد المنح هي أكثر ما يشغل بال الطلاب بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 اليوم، إذ يبدأ العديد منهم في البحث عن الجامعات التي توفر منح للطلاب في الدول الأخرى، وهناك بعض الدول العربية توفر منح دراسية للوافدين بها، ومن أبرزها، منح دراسية مجانية في الإمارات.

منح دراسية مجانية في الإمارات

وتحرص بوابة «الوطن» على تقديم ما يحتاج له طلاب الثانوية العامة 2023 بعد ظهور النتيجة، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير تفاصيل منح دراسية مجانية في الإمارات، وفق الموقع الرسمي لكل جامعة على حدى، والتي جاءت كالتالي:

1- منح جامعة خليفة

تحرص جامعة خليفة في الإمارات على تقديم منح مجانية للطلاب الوافدين، وجاءت مميزاتها كالتالي:

- المنح المقدمة للوافدين من جامعة خليفة تكون ممولة بشكل كامل.

- يتم توفير راتب شهري لطلاب مرحلتي الماجيستير والدكتوراه.

- تتيح جامعة خليفة للطلاب التقديم في المنح للطلاب الدوليين والطلاب الإماراتيين ذوي الإمكانات العالية، تقديرًا لجهودهم.

2- منح الجامعة القاسمية في الإمارات للوافدين والأجانب

تتيح جامعة القاسمية للطلاب الوافدين فرصة الدراية في المنح للدراسة في الإمارات للوافدين، والحصول على مميزات، وهي كالتالي:

- تتيح جامعة خليفة للطلاب المنح وتكون ممولة بالكامل.

- تتيح الجامعة للطلاب فرصة الالتحاق للحاصلين على تقدير جيد من الثانوية، ما يعني ذلك أنه يمكن لـ70% من الطلاب التقديم عليها والحصول على مقعد دراسي.

- تتيح الجامعة فرصة الدراسة في العديد من الاختصاصات مثل اللغة العربية واللغة الإنجليزية.

- يتم تغطية كل الرسوم الدراسية، وتوفر سكن جامعي مجاني، مع الإقامة الدراسية داخل أراضي الإمارات العربية المتحدة.

- الحصول على راتب شهري يتم تحديده من قبل الجامعة حسب القوانين واللوائح المنظمة.

3- الجامعة الأمريكية لدراسة البكالوريوس في الإمارات

الجامعة الأمريكية في الإمارات، أعلنت عن منح دراسية مجانية، تكون ممولة جزئيًا لدراسة البكالوريوس والماجيستير والدكتوراه في عدة تخصصات وبرامج أكاديمية، وجاءت المميزات كالتالي:

- تتيح الجامعة للطلاب الأجانب فرصة الحصول على المنح.

- تتيح الفرصة للطلاب الحاصلين على مجموع 70٪ فما فوق.