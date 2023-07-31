أماكن تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023 في كفر الشيخ.. الرسوم والمواعيد

يترقب آلاف الطلاب أماكن تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023 في كفر الشيخ، التي تم تحديدها من قبل مديرية التربية والتعليم في محافظة كفر الشيخ، بحيث تتيح التوجه إليها بسهولة ويسر وتقديم أي تظلمات خاصة بكل طالب حسب ما يتم تحديده من مواد.

أماكن تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023 في كفر الشيخ

بينما كشف مصدر مطلع بمديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ، لـ«للوطن»، أنه جرى تحديد أماكن تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023 في كفر الشيخ، على أن يتقدم الطلاب بالتظلم من خلال مدرسة المشير أحمد إسماعيل، بشارع منشأ، بجوار استاد الإسكندرية، حيث تم تحديد توجه الطلاب للتظلم من أبناء الثانوية العامة في كفر الشيخ.

أماكن تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023 في كفر الشيخ والرسوم

وأضاف المصدر المطلع أن أماكن تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023 في كفر الشيخ، هو مكان مجاور لمحافظة كفر الشيخ، حتى لا يشاق على الطلاب وأسرهم بالسفر إلى أماكن بعيدة، مشيراً إلى أن مصروفات التظلم لكل مادة سوف تكون بنحو 200 جنيه لكل مادة، على أن يكون موعد التقديم للتظلم بعد الإعلان عن النتيجة الرسمية لطلاب للثانوية العامة في كفر الشيخ بعد مرور 48 ساعة.