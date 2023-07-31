راغب علامة: أتمنى العودة للغناء في العلمين العام المقبل

أحيا الفنان راغب علامة، الليلة الثانية من فعاليات الأسبوع الثاني من مهرجان العلمين الجديدة رفقة الفنانة نانسي عجرم على مسرح العلمين أرينا.

راغب علامة: أتشرف بالغناء من جديد بالعلمين

وقال علامة في تصريحات لـ«الوطن» إنه يتمنى أن يعود مرة أخرى لمدينة العلمين خلال العام المقبل: «أتشرف وأتمنى أن أكرر غنائي مرة أخرى في تلك المدينة الجميلة، وأتمنى أن يكون لي حظ بأن أشارك في الدورة المقبلة، لكي أقابل هذا الجمهور من جديد، ويكون لدي إصدارات غنائية جديدة نقدمها ونشدو بها سويا».

راغب علامة يقدم مجموعة من أبرز أغانيه في الحفل

يذكر أن راغب علامة قدم خلال الحفل مجموعة من أهم وأبرز أغنياته التي اشتهر بها؛ منها اللى باعنا خسر دلعنا، في كتير حلوين، الحب الكبير، نسيني الدنيا، تعاليلي، صعب تغيب، فورا غرام، أنا اسمي حبيبك، وقلبي عشقها، وبعشقك، وطب ليه.

وقام علامة خلال الحفل باحتضان نجله خالد أكثر من مرة على المسرح، مؤكدا أنه سنده الكبير في الحياة.