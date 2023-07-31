منح دراسية في ألمانيا من 5 جامعات لطلاب الثانوية العامة

يعد حلم السفر لأوروبا للدراسة بها، من أكثر الأحلام التي يسعى الطلاب لتحقيقها بعد الحصول على نتيجة الثانوية العامة، إذ يبدؤون في البحث عن الجامعات التي تقدم للوافدين منح مجانية، التي تعطيهم الفرصة في السفر للخارج، والدراسة في الجامعات المجانية، ومن أبرز المنح التي يهتم بها الطلاب منح دراسية في ألمانيا.

وتعد المنح الدراسية في ألمانيا، من أكثر المنح التي يهتم بها الطلاب بعد حصولهم على نتيجة الثانوية العامة 2023، لمعرفة طرق التقدم لها، ونوضح من خلال هذا التقرير بعض الجامعات المجانية التي تتيح للطلاب الوافدين فرصة الالتحاق بها، وتتمثل في الآتي:

منح دراسية في ألمانيا.. اعرف الجامعات المجانية عشان تقدم فيها

وهناك الكثير من الجامعات المجانية، التي تتيح فرصة الحصول على منح دراسية في ألمانيا، وجاءت كالتالي:

1- جامعة برلين: تعد جامعة برلين من أهم الجامعات الألمانية المجانية التي يمكن الالتحاق بالمنح المجانية بها.

2- جامعة جورج أغسطس نوتنغن: وتعد جامعة جورج أغسطس نوتنغن من ضمن قائمة أفضل 20 جامعة في ألمانيا، وتتيح للطلاب الوافدين فرصة الحصول على منح مجانية بها.

3 - جامعة هامبورغ: تخرج من جامعة هامبورج الكثير من رواد مختلف المجالات، وتتيح الجامعة للطلاب الوافدين فرصة الحصول عل المنح المجانية بها.

4- جامعة كولونيا: وتعد جامعة كولونيا من أقدم الجامعات الموجودة في أوروبا، ويمكن الالتحاق بالمنح الدراسية المجانية بها عند استيفاء الشروط.

5- جامعة جوته: وتضم جامعة جوته أكبر عدد من الطلاب الحاصلين على منح مجانية من جميع أنحاء العالم.