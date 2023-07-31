أعلنت شركة مصر الوسطى جدول انقطاع الكهرباء في المنيا الجديدة أغسطس 2023، بمختلف المراكز والقرى ليتسنى للمواطنين قضاء احتياجاتهم، يأتي ذلك في اعتماد مجلس الوزراء على خطة تخفيف الأحمال في جميع الجمهورية بالتبادل.

جدول انقطاع الكهرباء في المنيا الجديدة أغسطس 2023

ويضم جدول انقطاع الكهرباء في المنيا الجديدة أغسطس 2023 مواعيد عودة الكهرباء يوميا، حيث يجرى فصل التيار لتخفيف الأحمال على مدار اليوم بالتبادل بين قرى ومراكز المنيا بعضها البعض.

رابط جدول تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة المنيا

يمكن لمواطني محافظة المنيا بالقرى والمراكز المختلفة معرفة مواعيد قطع الكهرباء لتخفيف أحمال الكهرباء يوميا بقريتهم من هنا، حيث يضم الرابط جدول تخفيف أحمال الكهرباء يوميا.

موعد انقطاع الكهرباء في المنيا

ويحدد جدول انقطاع الكهرباء في المنيا الجديدة أغسطس 2023 المعلن من شركة كهرباء مصر الوسطى مواعيد انقطاع التيار بداية من الساعة 12 صباحا لمدة ساعة بالتبادل بين المناطق التابعة للشركة على مدار اليوم.