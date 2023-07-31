مصرع مسن صعقا بالكهرباء في سوهاج

لقي مسن مصرعه صعقا بالكهرباء بمحافظة سوهاج، وجرى نقله إلى مستشفى المنشأة المركزي، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج ورود إشارة من مستشفى المنشأة المركزي لمركز المنشأة بوصول المدعو، صفوت م غ م، سن 62 عاما فني كهرباء بالمعاش ويقيم دائرة المركز جثة هامدة، ادعاء صعق كهرباء.

الانتقال إلى موقع الحادث

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث وبالانتقال إلى موقع الحادث وسؤال ذويه أفاد شقيقه المدعون ناجي م غ م، سن 46 عامل ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء قيام شقيقه بإصلاح وصلة الكهرباء الخاصة بمنزله من الخارج لامست يده إحدى الأسلاك العارية مما نتج عنه صعقه ووفاته ونفى الشبهه الجنائية.

تحرير محضر بالواقعة

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة صدمة عصبية نتيجة صعق كهربائي وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.