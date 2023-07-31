جدول خطة تخفيف أحمال الكهرباء بالجيزة باسم المنطقة وموعد الانقطاع

أعلن مجلس الوزراء، عن جدول خطة تخفيف الأحمال وانقطاعات التيار علي مدار اليوم بمحافظة الجيزة، الواقعة بنطاق عمل شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

وللاطلاع على خطة انقطاع الكهرباء في محافظة الجيزة اضغط هنــا.

وتنشر «الوطن» أرقام التليفونات الخاصة بجميع الإدارات الواقعة بنطاق عمل شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بمحافظة الجيزة «شبكات - إيرادات» تسهيلا على المواطن لمعرفة الإدارة والفرع التابع له.

أفرع محافظة الجيزة بنطاق شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء

- شبكات الدقي - ش نوال بجوار قسم العجوزة - 37605537.

- إيرادات الدقي - 33365472.

- شبكات بولاق الدكرور - ش ترعة الزمر أمام محطة مترو فيصل المشابك - 37348933.

- إيرادات بولاق الدكرور - 33307086.

- شبكات الهرم 1 محطة الأوبرج ش الهرم - 35857975.

- إيرادات الهرم 1 - 35868265.

- شبكات الهرم 2 - 35822541.

- إيرادات الهرم 2 - 35868265.

- شبكات بشتيل - بشتيل البلد ش المصرف بجوار السنترال - 33558488.

- إيرادات بشتيل - 33500767.

- شبكات 6 أكتوبر- طريق المصانع الحي 12 - 38322280.

- إيرادات 6 أكتوبر - 38330476.

- شبكات الشيخ زايد - الحى الأول مجاورة 4 عمارة 32 - 38521692.

- إيرادات الشيخ زايد - 38521571.

- شبكات شمال ريف الجيزة 1- كرداسة ش سعد زغلول - 37994405.

- إيرادات شمال ريف الجيزة 1 - 37990319.

- شبكات شمال ريف الجيزة 2 - أوسيم 80 ش الجمهورية - 38714658.

- إيرادات شمال ريف الجيزة 2 - 38940260.

- شبكات وسط ريف الجيزة - البدرشين بجوار السنترال - 38035247.

- إيرادات وسط ريف الجيزة - 38021449.

- شبكات جنوب ريف الجيزة - ش شكري القوتلي بلوك 31 العياط شرق - 38607361.

- إيرادات جنوب ريف الجيزة - 38600113.

- مرفق الكهرباء وحماية المستهلك - 53 ش 26 يوليو - 25763167.

- مركز تلقي الشكاوى - ش سنن بالسبتيه - 121.