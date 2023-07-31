تفاصيل قرارات لجنة الأزمات لتنفيذ خطة تخفيف أحمال الكهرباء «بعضها خاص بالمحلات»

قررت لجنة الأزمات خلال اجتماعها اليوم، لمتابعة خطة تخفيف الأحمال الكهربائية على مستوى الجمهورية، استمرار التنسيق بين وزارتي النقل والتنمية المحلية، والشركة الوطنية للطرق، وفقا لما أوضحه السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، لتنفيذ خطة تخفيف الإنارة على الطرق الرئيسية، إلى جانب تخفيف الأحمال الكهربائية على بوابات تحصيل الرسوم على الطرق الرئيسية، وتشكيل لجان للتأكد من متابعة وتنفيذ تلك التعليمات.

تشكيل لجان للتأكد من غلق المحال في المواعيد المقررة

وأوضح أنه فيما يتعلق بدور وزارة التنمية المحلية، شددت اللجنة على ضرورة استمرار التنسيق مع وزارة الداخلية، لتخفيض نسبة إنارة الطرق بمختلف المحافظات، إلى جانب التأكيد على تخفيف الإنارة الخارجية للمباني الحكومية، وتشكيل لجان للتأكد من غلق المحال في المواعيد المقررة، مع التوجيه بخفض الإنارة بشوارع المدن والقري، وموافاة اللجنة يوميا بمعدلات استهلاك المحافظات.

إقامة جميع المباريات بداية من الساعة السادسة مساء خلال أغسطس وسبتمبر

كما تضمنت التكليفات، متابعة قيام وزارة الشباب والرياضة بإقامة جميع المباريات الرياضية، بداية من الساعة السادسة مساء خلال شهري «أغسطس - سبتمبر»، وعدم إقامة المباريات خلال الفترة المسائية على الاطلاق، مع التأكيد على غلق مختلف الكشافات الخاصة بالملاعب والاستادات ومراكز الشباب، في الأوقات خلاف أوقات المباريات.

استمرار تكثيف التواجد الأمني

وأشارت قرارات اللجنة، إلى ضرورة استمرار تكثيف التواجد الأمني بالمناطق التي سيتم فصل الكهرباء عنها طبقا لخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وقيام وزارة البترول والثروة المعدنية بعدة مهام منها التوجيه باستمرار التنسيق بين رئيس الشركة القابضة للغازات ورئيس الشركة القابضة للكهرباء، لتذليل أي صعاب في حينه، والعرض على اللجنة حين يتطلب الأمر ذلك.

إلزام كل المخابز بالعمل خلال فترات انتظام الكهرباء

كما تضمنت التكليفات، إلزام وزارة التموين والتجارة الداخلية، كل المخابز، بالعمل خلال فترات انتظام الكهرباء، للحفاظ على استمرار توافر رغيف الخبز، طبقا للقواعد المعمول بها بالوزارة، مع مخاطبة كل المطاحن بخطة انقطاع الكهرباء، وذلك لتوفيق أوضاعها لتوفير الدقيق بصفة مستمرة، أو العمل خلال فترات الليل، طبقا لرؤية الوزارة في هذا الشأن.