جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تنشىء أول مكتب خاص لمساعدة الطلاب الوافدين بالقاهرة

فى إطار حرص جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، على تقديم كافة الخدمات لأبناءها الطلاب، أعلنت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا عن انشاء أول مكتب خاص لمساعدة الطلاب الوافدين خاصة من الاشقاء العرب، لتيسير كافة عمليات التسجيل والقبول ومساعدة الطلاب لاختيار الكليات المناسبة من خلال الإرشاد الاكاديمى.

وقال أحمد اسماعيل مدير عام العلاقات الدولية وشؤون الوافدين بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن إنشاء هذه الادارة جاء من خلال تأكيد دور ريادة جمهورية مصر العربية بصفة عامة، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بصفة خاصة فى تقديم خدمات تعليمية متميزة تتماشى مع استراتيجة مصر 2030، كى تكون الوجهة الأولى فى المنطقة عربيا واقليميا.

جامعة مصر تحتضن أكبر عدد من الطلاب الوافدين وتوفر لهم كافة الامكانيات الأكاديمية

وأكد أحمد اسماعيل مدير عام العلاقات الدولية وشؤون الوافدين بالجامعة، أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تتمتع بإحتضان أكبر عدد من الطلاب الوافدين وتوفر لهم كل الامكانيات الأكاديمية من برامج وتخصصات تواكب سوق العمل المحلية والدولية بالإضافة الي أنشطة متنوعة لإنخراطهم في المجتمع الطلابي والمجتمع المصري بشكل عام.

وأوضح مدير عام العلاقات الدولية وشؤون الوافدين بالجامعة، إن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تستمر فى تقديم خدماتها التعليمية وفق أعلى المعايير العالمية، حيث تحظى بمكانة علمية مرموقة على مستوى العالم وهو ما انعكس فى العدد الكبير من بروتوكولات التعاون التى وقعتها الجامعة مع كبرى جامعات العالم من أجل الارتقاء بمنظومة التعليم والبحث العلمى الى جانب كونها من الجامعات الرائدة فى استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى استجابة لتوجه الدولة الذى يسعى الى تحويل الجامعات الكبرى الى "جامعات ذكية" تطبق اعلى معايير الجودة فى طرق التدريس، برعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الذى يولى العملية التعليمية اهتماما كبيرا، ويحرص بشكل مستمر على خلق وابتكار أفكار خارج الصندوق.

وقال دكتور هشام شعبان مدير شؤون الطلاب الوافدين إن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا توفر للطلاب تجربة تعليمية تفاعلية ينخرط فيها الطالب فى تحصيل خبرات تعليمة وعملية من واقع تدريبات متنوعة، وتحرص جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على تقوية روح التنافس بين الطلاب وإنشاء بيئة تعليمية محفزة من خلال الإشتراك في العديد من المسابقات المحلية والإقليمية والتى تحرز فيها الجامعة مراكز متقدمة بفضل أسلوبها وبصمتها المميزة في مجالات التعليم المختلفة، موضحا أن الجامعة تهدف إلى تخريج كوادر رفيعة المستوى مؤهلة لسوق العمل ولخدمة الوطن والمجتمع فى جميع المجالات، وتوفير خدمات تعليمية متميز وعالية الجودة تضاهي الجامعات الدولية.

وتعد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من أعرق وأوائل الجامعات الخاصة في مصر، حيث احتفلت بيوبيلها الفضي ومرور 25 عامًا على إنشائها مؤخرا، كما تحتل الجامعة مكانة مرموقة بين الجامعات في المجالات العلمية والبحثية والصحية والمسؤولية المجتمعية، وهو الدور الذي ينتهجه رئيس مجلس الأمناء خالد الطوخى لتصبح إحدى الجامعات العريقة التي يحتذى بها وبسمعتها وكفاءة خريجيها.