مصاريف جامعة مصر الدولية لعام 2023-2024 والأوراق المطلوبة، أعلنتها الجامعة تزامنا مع إعلان واعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023، لتوضح «الوطن» فى اطار دورها الخدمي، مصروفات الجامعات الخاصة، وكذلك مصروفات جامعة مصر الدولية، تسهيلا على الطلاب وأولياء أمورهم.

مصاريف جامعة مصرالدولية 2023- 2024

وعن مصاريف جامعة مصرالدولية 2023- 2024 أعلنت الجامعة التفاصيل كافة، مشيرة إلى أنها كالتالي:

- كلية طب الأسنان: 100 ألف و625 جنيهًا للترم الواحد

- كلية الصيدلة: 55 ألفا و125 جنيها للترم الواحد

- كلية الألسن: 35 ألفا و700 جنيه للترم الواحد

- كلية علوم الحاسب: 50 ألف جنيه للترم الواحد

- كلية إدارة الأعمال: 49 ألفا و350 جنيها للترم الواحد

- كلية الهندسة: 47 ألفا و300 جنيه للترم الواحد

- كلية الإعلام: 49 ألفا و350 جنيها للترم الواحد.

وأعلنت الجامعة على الموقع الرسمي لها المصروفات وكذلك الأوراق المطلوبة للتقديم من خلال هذ الرابط .

إعلان تنسيق الجامعات الخاصة 2023 والأهلية

وتكشف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، عن الحدود الدنيا للتقدم لتنسيق الجامعات الخاصة 2023 والأهلية، وكذلك الاشتراطات والقواعد المنصوص بها في هذا الشأن، خلال الأيام القليلة المقبلة.