رئيس جامعة موسكو الحكومية: علاقتنا مع مصر قديمة وجيدة

أكد فيكتور ساندفينشي رئيس جامعة موسكو الحكومية أن التعاون مع مصر أحد الأولويات بالنسبة لروسيا لتحقيق علاقات استراتيجية في أفريقيا لافتًا لوجود علاقات قديمة وجيدة بينهما واصفًا مصر بأنها أكبر شركاء روسيا.

المنطقة الصناعية المفتوحة

وأوضح خلال لقاء خاص مع فضائية «إكسترا نيوز»على هامش انعقاد القمة الروسية الأفريقية الثانية، بمدينة سان بطرسبرج أن روسيا تفكر في التعاون بين مصر واتحاد جورجيا الاقتصادي مؤكدًا أن ذلك سيساعد على النمو مشيرًا إلى أن الحكومة الروسية والمصرية ستنظمان المنطقة الصناعية المفتوحة لكل الشركات للاستثمار فيها، معتبرًا أنها فرصة لزيادة التعاون.

جامعة موسكو الحكومية هي أقدم وأضخم جامعات روسيا

جدير بالذكر أن جامعة موسكو الحكومية تحمل اسم جامعة ميخائيل لومونوسوف وهي إحدى أقدم وأضخم الجامعات التقليدية الروسية وتعتبر أحد مراكز العلم والثقافة الوطنية الروسية، وتضم 15 معهدا للبحوث العلمية و40 كلية وأكثر من 300 هيئة تدريسية