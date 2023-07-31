مصادرة سجائر مجهولة المصدر بشرق الإسكندرية

قال المهندس أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، إن الوزارة شنت حملة في الأسواق لمطاردة السلع مجهولة المصدر حماية للمواطنين من الغش التجاري، ومحلات بيع السجائر وفى أسواق شرق الإسكندرية لضبط المخالفين

مصادرة 209 علب سجائر متنوعة

وأسفرت الحملة عن ضبط ومصادرة 209 علب سجائر متنوعة بإجمالي 4180 سيجارة مجهولة المصدر، ومهربة جمركيا وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.

مستمرون في مراقبة الأسواق

وأضاف وكيل وزارة تموين الإسكندرية في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن جميع إدارات التموين تعمل طوال الوقت على حماية المستهلك وحماية المواطنين من الاستغلال أو الغش التجاري، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب بمقدرات وقوت المواطنين.

وأضاف أن مهمتنا الأولى هي السيطرة على الأسواق، وضبط الأسعار ونسير على خطط ممنهجة لمراقبة الأسواق والمحلات التجارية وكل من يعمل في مجال التجارة أو المواد الغذائية والتموينية ومحطات الوقود في جميع أنحاء الإسكندرية.