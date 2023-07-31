مصاريف جامعة جنوب الوادي الأهلية 2023.. تضم 3 برامج تعليمية

قالت جامعة جنوب الوادي الأهلية، في بيان صحفي اليوم، إنه سوف يجري فتح باب التقديم للقبول بالجامعة إلكترونيًا، اعتبارًا من نهاية المرحلة الأولى للتنسيق الحكومي، إذ يرغب الكثير من طلاب الثانوية العامة والأزهرية وأولياء أمورهم، في معرفة مصاريف جامعة جنوب الوادي الأهلية 2023.

مصاريف جامعة جنوب الوادي الأهلية 2023

وكانت الجامعة، قد حددت في بيان رسمي سابق، مصروفات القبول في البرامج التعليمية الثلاثة، الجراحة العامة في الطب، والعلاج الطبيعي، والحاسبات والمعلومات، لتأتي مصاريف جامعة جنوب الوادي الأهلية 2023، كما يلي:

- برنامج الطب والجراحة: 90 ألف جنيه.

- برنامج العلاج الطبيعي: 65 ألف جنيه.

- برنامج الحاسبات والذكاء الاصطناعي: 40 ألف جنيه في السنة الواحدة.

مواعيد سداد مصروفات جامعة جنوب الوادي الأهلية

وبالإضافة إلى مصاريف جامعة جنوب الوادي الأهلية 2023، حددت الجامعة أيضًا، مواعيد سداد مصروفات البرامج الثلاثة، حيث سوف يتم سداد المصروفات الدراسية على قسطين، لمدة أسبوع عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة والأزهرية، اللتان جرى إعلانهما بشكل رسمي.

وأكدت أنه في حالة تخلف الطالب أو الطالبة عن السداد، يعد الترشيح للجامعة لاغيًا.