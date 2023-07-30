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بدء تلقي طلبات التحويل بكليات جامعة جنوب الوادي 12 أغسطس

كتب:

رجب آدم
تصوير:

رجب آدم
12:30 م | الأحد 30 يوليو 2023
جامعة جنوب الوادي

جامعة جنوب الوادي

أعلن الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي بدء تلقي طلبات التحويل ونقل القيد من وإلى كليات الجامعة ومعاهدها في العام الجامعي 2023/ 2024، اعتبارا من السبت 12 أغسطس حتى الخميس 14 سبتمبر.

التحويل بين كليات جامعة جنوب 

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه بالنسبة للتحويل بين الكليات المتناظرة (الفرق الأعلى من الإعدادية أو الأولى) يشترط أن يكون الطالب ناجحا ومنقولا، ويكون التحويل مركزيا على مستوى كل جامعة و الأولوية وفقا للتقدير الحاصل عليه الطالب، ولا تزيد نسبة المحولين عن 20% من عدد الطلاب المقيدين بالفرقة المطلوب التحويل إليها.

جامعة جنوب الوادي 

ومن جهة أخرى، أضاف الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن نقل القيد من وإلى الكليات غير المتناظرة يشترط حصول الطالب على الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبل بالكلية المراد نقل القيد إليها في سنة حصوله على الثانوية العامة، وأن يكون نقل القيد بكلية ليس لها نظير في محافظته وموافقة مجلس الكليتين على نقل القيد. 

الأوراق المطلوبة للتحويل

وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أن الأوراق المطلوبة للتحويل تتضمن صورة من شهادة الثانوية العامة، وأصل بيان الحالة من الكلية أو المعهد المحول منه، وصورة من شهادة الميلاد وخطاب من الإدارة المركزية لشئون الطلاب بالجامعة موجه إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.

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