كليات بمجموع 50%.. جامعة جنوب الوادي تستقبل طلبات ذوي الاحتياجات الخاصة

أعلن الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي عن قواعد وشروط قبول طلاب الثانوية العامة من ذوي الاحتياجات الخاصة، اعتباراً من السبت 12 أغسطس حتى الخميس 14 سبتمبر2023م بكليات الآداب والحقوق والتجارة.

كليات لذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة جنوب الوادي

وأضاف الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، أنه يشترط حصول الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة على 50% على الأقل من المجموع الكلي في شهادة الثانوية العامة، حيث يتم قبول الطلاب المعاقين إعاقة تمنع عن الحركة وعن تدوين المحاضرات إلا بمعاونة الآخرين بكليات الآداب والحقوق، ويتم قبول الطلاب المعاقين إعاقة تمنع عن الحركة إلا بمعاونة الآخرين، ولا تمنع من تدوين المحاضرات بكلية التجارة مع الالتزام بالنطاق الجغرافي للجامعة.

تنسيق الطلاب المكفوفين

وبحسب البيان الصحفي اليوم، أوضح «غرباوي»، أن الجامعة تقبل الطلاب المكفوفين من الحاصلين على الثانوية العامة من مدرستي «طه حسين» و«النور والأمل»، الخاصتين للمكفوفين من أبناء محافظات قنا والأقصر والبحر الأحمر والحاصلين على 50% على الأقل من المجموع الكلي في شهادة الثانوية العامة بكليات الآداب والحقوق.

تشكيل لجنة ثلاثية

وأشار الدكتور بدوي شحات، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إلى أنه يتم تشكيل لجنة ثلاثية من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بالجامعة لفحص الطلاب المكفوفين والمعاقين وتقديم التقارير الطبية بشأنهم، وأن الأوراق المطلوبة عند التقديم هي:.

- صورة من شهادة الثانوية العامة وصورة من شهادة الميلاد.

- تقديم صورة البطاقة الشخصية وصورتين شخصيتين.

فيما سيتم تلقى الطلبات من الطلاب بالإدارة العامة لشؤون التعليم والطلاب بالجامعة بقنا وبفرع الجامعة بالغردقة اعتبارا من السبت 12 أغسطس حتى الخميس 14 سبتمبر2023م وتحديد موعد الكشف الطبي على الطلاب بمعرفة الإدارة الطبية بالجامعة.