عالم أزهري لـ«قناة الناس»: هذه الأسباب تحول النعمة إلى نقمة

قال الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، إنه في بعض الأحيان، تتحول النعمة إلى نقمة، ضاربا مثلا ببعض الزوجات أو الأولاد أو الأموال، إذ تتحول إلى عدو للإنسان، كما أخبرنا القرآن الكريم.

«سلامة»: انظر إلى المنعم لا النعمة

أضاف «سلامة»، خلال استضافته ببرنامج «البيت»، تقديم الإعلامية سالي سالم، الذي يُذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم الاثنين، «النعمة تتحول إلى نقمة، عندما تنظر إليها، ولا تنظر إلى المنعم، ولا تحمد ولا تشكر الله عليها، شوف سيدنا يوسف لما ربنا أعطاه النعمة شكر وحمد الله»، مستشهدا بالآية القرآنية، «رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۚ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا ۖ وَقَالَ يَا أَبَتِ هَٰذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا ۖ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي ۚ إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ».

حتى لا تزول النعم وتتحول.. عليك بهذا الأمر

تابع العالم الأزهري: «حتى لا تتحول النعمة إلى نقمة، علينا أن نشكر الله ونحمده على نعمه، وطول الوقت علينا أن نقر أن من أنعم علينا بهذا هو الله المنعم».