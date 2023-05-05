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الشيخ مصطفى ثابت عبر قناة الناس: العقل أعظم نعم الله على البشر

كتب:

محمد عزالدين
11:34 م | الجمعة 05 مايو 2023
الشيخ مصطفى ثابت

الشيخ مصطفى ثابت

أكد مصطفى ثابت، الداعية الإسلامي، أن العقل هي أعظم نعمة أعطاها الله سبحانه وتعالى للبشر ليميزهم بها عن سائر مخلوقاته تبارك وتعالي، مشيرا إلى أنه عندما ميز الله الإنسان بالعقل أعقبه تشريفه له بما كلفه به من عبادات وطاعات والابتعاد عن المعاصي. 

القرآن الكريم يخطاب الإنسان

وأضاف «ثابت»، اليوم، خلال تقديمه لبرنامجه «آيات بينات»، المذاع عبر قناة الناس، أن القرآن الكريم يخاطب الإنسان في مواضع شتى ويذكره بأهمية وعظم ما رزقه الله به دون تدخل منه وهو العقل، موضحا أن الله سبحانه وتعالى دائما ينادي على الإنسان فى قرآنه الكريم ووصفه بما ميزه به وهو العقل نحو 49 مرة.

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة. 

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