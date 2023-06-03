«الجندي»: بعض الفقهاء قالوا إن سجدة الشكر لا يشترط لها الوضوء أو ستر العورة

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن فقه اللحظة يعني أن يشكر العبد ربه على نعمة أنعم بها عليه، مثل لاعب كرة يريد أن يشكر أو يحمد الله على تسجيل هدف.

وتابع «الجندي»: «إذا لم يسجد اللاعب فورا بعد تسجيل الهدف واكتفى بالفرحة وسجد سجدة الشكر بعد الذهاب إلى غرفة الملابس، يكون وقت السجدة قد فات، لأن سجدة الشكر يجب أن تكون في وقتها، لذلك قال كثير من الفقهاء إنه لا يُشترط لها الوضوء أو ستر العورة أو اتجاه القبلة».

«الجندي» يعلق على مبادرة الصلاة على النبي

في سياق منفصل، ذكر «الجندي»، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع عبر فضائية «dmc»، اليوم السبت، أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: «أبخل البخلاء الذي ذُكرت عنده فلم يصلِ عليّ».

وأشار إلى أن «هناك من صلوا على النبي في المساجد، وفقا للمبادرة التي أطلقتها وزارة الأوقاف، لكن بعض من يتظاهرون بحب النبي خرجوا من المسجد ولم يصلوا عليه».

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: «الشيطان حرم من خرجوا ولم يصلوا على النبي من فقه اللحظة، ووُصفوا بأنهم أبخل البخلاء، ولم يحصلوا على أجر فقه اللحظوة، هؤلاء محرومون، فماذا عسانا نصنع لهم؟!».