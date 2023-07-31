أعلن اليوم مجلس الوزراء، مواعيد انقطاع الكهرباء في سوهاج شهر أغسطس 2023 في إطار خطة تخفيف أحمال الكهرباء بمختلف المحافظات التي يجري تنفيذها بداية من غد الثلاثاء، في قرى ومدن المحافظة بداية من مركز طما شمالا مرورا بمراكز طهطا والمراغة وساقلتة وسوهاج، وأخميم وجهينة ودار السلام والمنشاة وجرجا وصولا إلى البلينا جنوبا.

مواعيد انقطاع الكهرباء في سوهاج شهر أغسطس 2023

مواعيد انقطاع الكهرباء في سوهاج شهر أغسطس 2023 تبدأ وفقا لجدول تخفيف أحمال الكهرباء بمحافظة سوهاج من الساعة 12 صباحا، بالتبادل بين القرى والمراز المختلفة بسوهاج على مدار اليوم لمدة ساعة واحدة.

جدول تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة سوهاج

يضم جدول تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة سوهاج، اسم القرية أو المنطقة الرئيسية، واسم محول الكهرباء ثم المناطق التابعة له والمتأثرة بقطع الكهرباء لتخفيف الأحمال لمدة ساعة بالتناوب، ويمكن معرفة مواعيد كل قرية من هنا والمحطة الرئيسية التابعة لها.

مواعيد انقطاع الكهرباء في سوهاج

ووفقا لجدول تخفيف أحمال الكهرباء بشهر أغسطس فأن مواعيد انقطاع الكهرباء في سوهاج شهر أغسطس 2023 كالتالي،

-من الساعة 12 وحتى الساعة 1

- من الساعة 1 حتى الساعة 2

- من الساعة 2 حتى الساعة 3

- من الساعة 3 حتى الساعة 4 .

- من الساعة 4 حتى الساعة 5

- من الساعة 5 حتى الساعة 6

- من الساعة 6 حتى الساعة 7

- من الساعة 7 حتى الساعة 8

- من الساعة 8 حتى الساعة 9

- من الساعة 9 حتى الساعة 10

- من الساعة 10 حتى الساعة 11

- من الساعة 11 حتى الساعة 12