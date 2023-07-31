جدول انقطاع الكهرباء في سوهاج أغسطس 2023.. المواعيد والأماكن

أعلن مجلس الوزراء، جدول انقطاع الكهرباء في محافظة سوهاج أغسطس 2023، ضمن خطة تخفيف أحمال الكهرباء، والتي سيجري تنفيذها بداية من غد الثلاثاء في قرى ومدن المحافظة.

جدول انقطاع الكهرباء في سوهاج الجديد أغسطس 2023

ويوضح جدول انقطاع الكهرباء في سوهاج خلال أغسطس 2023، مواعيد قطع الكهرباء بكل منطقة ومواعيد عودتها يوميا طوال الشهر، ليتمكن المواطنون من قضاء احتياجاتهم قبل وبعد تلك الفترة.

جدول انقطاع الكهرباء في سوهاج أغسطس 2023 يضم أيضا اسم القرية أو المنطقة، واسم محول الكهرباء ثم المناطق التابعة له والمتأثرة بقطع الكهرباء لمدة ساعة بالتناوب.

مواعيد قطع الكهرباء في سوهاج

وتنشر «الوطن» جدول انقطاع الكهرباء في سوهاج أغسطس 2023، لمعرفة مواعيد قطع الكهرباء والأماكن المتأثرة على مدار 24 ساعة، وفقا لقطاع كهرباء سوهاج بشركة كهرباء مصر العليا.

وتبدأ مواعيد قطع الكهرباء من الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة 1 ظهرا كما يلي:

- من الساعة 1 حتى 2 بقرى مركز طهطا ومدينة طهطا ومدينة جهينة.

- من الساعة 2 حتى 3 بقرى مراكز البلينا وسوهاج والمنشأة.

- من الساعة 3 حتى 4 بقرى مراكز سوهاج وطهطا وجهينة.

- من الساعة 4 حتى الساعة 5، بقرى مراكز جرجا وطما وسوهاج والبلينا.

- من الساعة 5 حتى الساعة 6 في قرى مراكز جرجا وطما وسوهاج.

- من الساعة 6 حتى الساعة 7 قرى مركز أخميم والبلينا.

- من الساعة 7 حتى الساعة 8 قرى مراكز أخميم وجهينة وطهطا.

- من الساعة 8 حتى الساعة 9 قرى مراكز طهطا وأخميم والمراغة.

- من الساعة 9 حتى الساعة 10 قرى مراكز ساقلتة والمراغة.

- من الساعة 10 حتى الساعة 11 قرى مراكز دار السلام وأخميم والمراغة.

- من الساعة 11 حتى الساعة 12 قرى مراكزسوهاج ودار السلام والبلينا.

ويمكن معرفة مواعيد قطع الكهرباء تفصيليا من هـنـا، بالإضافة لأسماء كل قرية.

ترشيد استهلاك الكهرباء في سوهاج

وأصدر اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عدة قرارات لترشيد استهلاك الكهرباء منها:

- خفض الإنارة بالمباني الحكومية، والمنشآت التابعة للدولة .

- فصل إنارة الإعلانات بالشوارع.

- التزام المحلات العامة والتجارية بمواعيد الغلق الصيفية.

- غلق الإضاءة الخارجية لقاعات الأفراح.

- تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بعمل الموظفين «أونلاين» يوم الأحد من كل أسبوع بالمنزل.