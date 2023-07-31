الخامس على الثانوية العامة علمي علوم: المنظومة التعليمية ساعدتنا على تغيير طريقة تفكيرنا

قال معاذ عاطف، الخامس على الثانوية العامة شعبة علمي علوم، إن أي طالب في الثانوية العامة يتمنى أن يكون من أوائل الثانوية العامة.

توفير كل مقومات النجاح

وأضاف معاذ، خلال لقاء على شاشة إكسترا نيوز، أن هناك أشياء كثيرة ساعدته في هذا الأمر وجعلته من المتفوقين؛ أولها الله سبحانه وتعالى الذي وفقه وأهله الذين وقفوا بجواره ولم يبخلوا عليه بأي شيء وساعدوه للغاية، مشيرا إلى أن أشقاءه وأولادهم كانوا يساعدونه ويوفرون له كل مقومات النجاح وذلك بالإضافة إلى المدرسين الذين درسوا له.

وتابع: «أحب أشكر القائمين على المنظومة التعليمية في مصر اللي قدرت تساعدنا نغير طريقة التفكير الخاصة بنا».

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