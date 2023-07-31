للحاصلين على الثانوية العامة.. نصائح مهمة قبل الدراسة في الخارج

مع ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، يستعد الطلاب لتحضير أنفسهم للدراسة في الخارج في مختلف دول العالم، ومنها الدول الأوروبية وأبرزها فرنسا وألمانيا والسويد وإسبانيا وإيطاليا، أو التوجه إلى دول أمريكا اللاتينية، وأبرزها البرازيل والأرجنتين، أو الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن يجب عليك معرفة بعض النصائح قبل السفر للدراسة في الخارج.

أولاً: التأكد من امتلاك جميع الأوراق المطلوبة

يجب على الشخص تجديد جواز السفر، والحصول على تأشيرة السفر، والمستندات اللازمة، وتجهيز نسخ مترجمة من كل أوراق الدراسة والشخصية، وتوفير نسخ حديثة ومختومة من وزارة الخارجية في وقت قريب، لأن أختام الخارجية يتم تغيرها بانتظام منعاً للتزوير.

ثانياً: التقدم لأكثر من جهة جامعية خارجية

على الشخص الذي يستعد للدراسة في الخارج التقدم إلى أكثر من جامعة في الدولة التي ينوي السفر للدراسة فيها، حتى يتجنب الرفض وإضاعة فرصة الدراسة في الخارج، التي يكون عليها تنافس كبير للغاية، ولا يخشى الشخص أن يتم قبوله في عدة أماكن لأن هذا يتيح له فرص أكثر.

ثالثاً: معرفة القوانين الخاصة بالبلد التي سيسافر إليها

كل بلد له قانون والمخالفات الخاصة به وطرق تجديد الإقامة والمصاريف المحدد للدراسة أو للإقامة فيه وهذا ما يجب على الشخص معرفته من خلال الرجوع إلى الدستور أو النصائح التي تنشرها الجامعات التي يتقدم للدراسة فيها وسيحصل أحيانا على النصائح مترجمة وكثيرا يجب عليه ترجمتها باستخدام برامج الترجمة الحديثة لكي يعرف بالتفصيل المعلومات.

رابعاً: التواصل مع جروبات المصريين الدارسين في الخارج

يجب على الطالب الدخول إلى جروبات فيسبوك أو اتس آب أو تليجرام الخاصة بالدراسين في البلد التي ينوي السفر إليها، من أجل معرفة طريقة عيشهم والتكاليف وأفضل المناطق للسكن خاصة أن المدن متعددة ويمكنك أن يسكن في أماكن مختلفة وبأسعار مختلفة، وسيتعين عليه كتابة الدراسين واسم الدولة، وعندها سيجد آلاف الأشخاص يقدمون إليه النصيحة.

خامساً: البحث عن السكن الجامعي

يجب على الأشخاص الذين يستعدون للسفر للدراسة في الخارج البحث عن أسعار السكن في المدن الجامعية، لأنها الأقل تكلفة والأقرب للجامعة، وستجد أشخاصاً يشجعونك على الدراسة باستمرار، كما سيتاح لك العمل قريباً من الجامعة، لأن كل طالب يكون له عدد ساعات عمل محددة باعتباره طالباً.

سادساً: تجهيز الأموال بعملة البلد التي تستعد للسفر إليها

يجب عليك أن تجهز الأموال الخاصة بالإقامة في البلد التي ستسافر إليها سواء كان دولار أو يورو أو غيرها من العملات المختلفة.

سابعاً: معرفة لغة البلد التي ستسافر للدراسة فيها

معرفة لغة أهل البلد التي تعيش فيها أمر لا غنى عنه لذا يجب الالتحاق بدورة تدريبة في اللغة أو على الأقل معرفة أساسيات اللغة حتى تتمكن من التواصل مع الأشخاص بسهولة ويسر ولتجنب النصب أيضا من الأشخاص الخارجين عن القانون.