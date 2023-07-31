تعرف على موعد حفل راغب علامة في الساحل الشمالي

يعيش الفنان راغب علامة، خلال موسم الصيف الحالي، حالة كبيرة من النشاط الفني إذ يحيي عددا كبيرا من الحفلات الغنائية في الوطن العربي، ويستعد للقاء جمهوره المصري في حفل غنائي مرتقب.

حفل راغب علامة في الساحل الشمالي

ويحيي الفنان راغب علامة، حفلا غنائيا كبيرا في أحد الشواطئ التي تقع بالساحل الشمالي، وذلك يوم الخميس، الموافق 10 أغسطس، وسيقدم خلالها عددا كبيرا من أغانيه الخاصة، وبالفعل تم طرح البوستر الخاص بها.

وكان الفنان راغب علامة، أحيا مؤخرا واحدة من الحفلات الغنائية المقامة ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، بمشاركة الفنانة نانسي عجرم، وقدم خلاله عددا كبيرا من أغانيه المميزة، منها «الحب الكبير، وفيه كتير حلوين، واللي باعنا، وافتكرك وإنت ناسيني»، وعدد آخر من الأغاني.

وخلال الحفل ظهر ابنه معه على المسرح، الذي نال ترحيب الجمهور بشكل كبير.

وكان راغب علامة، طرح مؤخرا أغنية جديدة بعنوان «في كتير حلوين»، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» وحققت نجاحا كبيرا.