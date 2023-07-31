خبير علاقات دولية يحذر من استخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب: نتائج كارثية

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن البعد العسكري للذكاء الاصطناعي، خاصة مع انتشار الحروب، أصبح يمثل خطورة كبيرة على السلم والأمن الدوليين.

ضحايا استخدامات الذكاء الاصطناعي غير الأخلاقية

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن ضحايا الاستخدامات غير الأخلاقية للذكاء الاصطناعي في الحروب، قد تكون أكبر من ضحايا الحروب التقليدية، وقد قال الرئيس الروسي إن حرب أوكرانيا «حرب هجين» تُستخدم فيها الأسلحة التقليدية والذكاء الاصطناعي معا.

ولفت إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي يطيل من أمد الحرب، خاصة حينما تكون الدول التي تستحوذ على 90% من إنتاج تطبيقات الذكاء الاصطناعي مشاركة في الحرب وتسخر إمكانياتها للخدمة العسكرية.

مجلس الأمن سيظل عاجزا

وكشف أن مجلس الأمن الدولي للمرة الأولى ناقش خطورة الذكاء الاصطناعي، باعتبار أن مهمته حفظ الأمن والسلم الدوليين، لكن تظل مشكلة الفيتو قائمة، وسيظل مجلس الأمن عاجزا عن اتخاذ قرار ضد الدول المنتجة للذكاء الاصطناعي لأنها هي صاحبة حق الفيتو.