أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن قرار مجلس الوزراء لتخفيف أحمال الكهرباء، التي يتم تنفيذها بدءا من الساعة 12 ظهر من غداً الثلاثاء، فى المحافظات المختلفة، حيث تم وضع جدول انقطاع الكهرباء في كفر الشيخ الجديد أغسطس 2023.

تنشر «الوطن»، جدول انقطاع الكهرباء في كفر الشيخ الجديد أغسطس 2023.

جدول انقطاع الكهرباء في كفر الشيخ الجديد أغسطس 2023

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن جدول انقطاع الكهرباء في كفر الشيخ الجديد أغسطس 2023، يشمل ربوع المحافظة ليتضمن المدن والأحياء المختلفة، والتوقيتات الزمنية في هذا الصدد.

موعد انقطاع الكهرباء في كفر الشيخ

وأضاف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عبر تصريحات صحفية، أن جدول انقطاع الكهرباء في كفر الشيخ الجديد أغسطس 2023، ينشر علي الصفحة الرسمية لديوان عام المحافظة، أول بأول، وذلك حتي يتمكن المواطنين من الاطلاع عليه، لمعرفة عملية تخفيف الأحمال للكهرباء بكل منطقة علي حدة.