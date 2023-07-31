مواعيد انقطاع الكهرباء في محافظة الجيزة ضمن خطة تخفيف الأحمال

أعلن مجلس الوزراء، عن مواعيد انقطاع الكهرباء في محافظة الجيزة، ضمن خطة تخفيف أحمال الكهرباء في المحافظات المختلفة، حيث سيتم تنفيذها بداية من غد الثلاثاء من الساعة الثانية عشرة في كل المحافظات، ومنها محافظة الجيزة بعد التنسيق المستمر مع وزارتي الكهرباء والبترول.

وفيما يتعلق بمواعيد انقطاع الكهرباء في محافظة الجيزة، وجدول تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة الجيزة، الذي يشمل كل المدن والأحياء المختلفة على مستوى المحافظة، يمكن متابعة التوقيتات الزمنية كالتالي:

موعد انقطاع الكهرباء بمحافظة الجيزة من 12 حتى الساعة 13 (الواحدة ظهرا)

- أول نفق الهرم بجوار التوحيد والنور يمين ميدان الجيزة

- بجوار فندق الليدو نرص الدين العمرانية الشرقية

- شارع البلاستيك العمرانية

- شارع المصانع ترعة الزمر

- شارع اليابان خاتم المرسلين

- شارع الشعب ومبى

- منطقة عرب التل طموه

- بجوار مطحن فؤاد فلاور

- بجوار نقطة شبرامنت

جدول تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة الجيزة

- المريوطية الرئيسي ما بين الهرم والدائري وما بين المريوطية واللبيني

- ترعة السيسى من السجل المدنى وشارع مصرف حمود حتى شارع زغلول

- نزلة السمان من مخل أبو الهول حتى الصوت والضوء

- ترعة المنصورية الرئيسى حتى الدائرى ومتفرعاتها وبنى يوسف الخارجى

- الشيخ زايد الحى السابع زايد - جومان

- 1185 عمارة في 6 أكتوبر

- إسكان دهشور في 6 أكتوبر

- نقابة التجاريين، بارك فيل، إيكو، كومبوند السكر، الإسكان والتعمير

- أماكن قطع التيار من 12حتى الساعة 13

- شارع الصفا والمروة الطوابق فيصل

- شارع المنشية كفر طهرمس

- شارع الثلاثينى من العشرين

- شارع المنشية يمين

- شارع الملكة من شارع العشرين

- طريق أبو رواش بني مجدول

- أبو رواش الشرقية

- عزبة البشاري

- العزيزية وضواحيها

- المرازيق البلد

- الشوبك البدرشين

- ضواحى الصف

- أبو صيروالعزب بالبدرشين

- الحوامدية منطقة السهران وجسر المنوات بشارع الساحة

- الطرفاية بالبدرشين

- الشارع السياحى كرداسة

- منطقة الجنيدي كرداسة