رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

جدول انقطاع الكهرباء في أسيوط الجديد أغسطس 2023

كتب:

حسن عبد النعيم
06:20 م | الإثنين 31 يوليو 2023
محطات كهرباء ارشيفية

محطات كهرباء ارشيفية

معرفة جدول انقطاع الكهرباء في أسيوط الجديد أغسطس 2023، أصبح يشغل بال الكثير من الأهالي بقرى ومراكز محافظة أسيوط لمعرفة موعد فصل الكهرباء عن منطقتهم وخصوصا بعدما أعلنت رئاسة مجلس الوزراء المواعيد الجديدة لتخفيف الأحمال.

جدول تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة أسيوط 

وبحسب ما أعلنته شركة كهرباء مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء أن  جدول تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة أسيوط، يشمل مجموعات تم تقسيمها إلى أرقام «2 -4-6-8-9-11-12»، وتشمل المجموعة رقم 2 انقطاع الكهرباء من الساعة الواحدة حتى الساعة الثانية ظهرًا، وتشمل فصل التيار الكهربائي عن 43 مغذيا كهربائي مختلف موزع على جميع قرى ومراكز المحافظة، والمجموعة رقم 4 وتشمل فصل الكهرباء عن 43 مغذي وموعد انقطاع الكهرباء من الساعة 5 حتى الساعة 6 مساءا.

موعد انقطاع الكهرباء في أسيوط 

كما يشمل موعد انقطاع الكهرباء في أسيوط، المجموعة رقم 4 ويضم 41 مغذيا كهربائي مختلف موزع على مختلف مراكز وقري محافظة أسيوط، وتشمل مواعيد انقطاع الكهرباء من الساعة الثالثة وحتى الساعة الرابعة عصرًا، وتشمل مناطق من مراكز الغنايم، ومدينة أسيوط، والفتح وأبنوب، ومنفلوط والقوصية، وأبوتيج والبداري وديروط.

 

 

 

 

اقرأ المزيد:

توقعات تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 جامعة أسيوط بنين

إصابة 13 شخصا في تصادم سيارتين على طريق أسيوط الغربي

أسقف أسيوط يشهد وضع أكبر تمثال للعذراء في ديرها بدرنكة

أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 في محافظة أسيوط علمي وأدبي
بقلم حسن عبد النعيم