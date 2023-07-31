معرفة جدول انقطاع الكهرباء في أسيوط الجديد أغسطس 2023، أصبح يشغل بال الكثير من الأهالي بقرى ومراكز محافظة أسيوط لمعرفة موعد فصل الكهرباء عن منطقتهم وخصوصا بعدما أعلنت رئاسة مجلس الوزراء المواعيد الجديدة لتخفيف الأحمال.

جدول تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة أسيوط

وبحسب ما أعلنته شركة كهرباء مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء أن جدول تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة أسيوط، يشمل مجموعات تم تقسيمها إلى أرقام «2 -4-6-8-9-11-12»، وتشمل المجموعة رقم 2 انقطاع الكهرباء من الساعة الواحدة حتى الساعة الثانية ظهرًا، وتشمل فصل التيار الكهربائي عن 43 مغذيا كهربائي مختلف موزع على جميع قرى ومراكز المحافظة، والمجموعة رقم 4 وتشمل فصل الكهرباء عن 43 مغذي وموعد انقطاع الكهرباء من الساعة 5 حتى الساعة 6 مساءا.

موعد انقطاع الكهرباء في أسيوط

كما يشمل موعد انقطاع الكهرباء في أسيوط، المجموعة رقم 4 ويضم 41 مغذيا كهربائي مختلف موزع على مختلف مراكز وقري محافظة أسيوط، وتشمل مواعيد انقطاع الكهرباء من الساعة الثالثة وحتى الساعة الرابعة عصرًا، وتشمل مناطق من مراكز الغنايم، ومدينة أسيوط، والفتح وأبنوب، ومنفلوط والقوصية، وأبوتيج والبداري وديروط.