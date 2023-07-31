اعرف تخصصات معهد القاهرة العالي ترجمة وعلوم إدارية بالمقطم

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، اليوم، حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنسيق معهد عالي قاهرة ترجمة وعلوم إدارية مقطم لعام 2023- 2024، والمصروفات التي يجب على الطالب سدادها قبل بداية العام الدراسي الجديد.

ويقبل المعهد، طلاب الثانوية العامة، وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية على السواء، حيث تنقسم الدراسة بالمعهد، إلى تخصصات مختلفة، يختارها الطالب لدراستها، وفي النهاية يحصل على الشهادة في التخصص الذي وقع اختياره عليه.

تخصصات معهد القاهرة العالي ترجمة وعلوم إدارية بالمقطم

هناك عدد من التخصصات المتاحة أمام الطالب، وهي تتنوع بين الآتي:

شعبة نظم المعلومات الأعمال

ويشترط القبول في شعبة اللغات والترجمة، حصول الطالب على 55% لللغتين الإنجليزية والفرنسية.

اللغات والترجمة الفورية

شعبة إدارة الأعمال والمحاسبة والمراجعة والتجارة الدولية

مصاريف معهد القاهرة العالي للغات والترجمة والعلوم الإدارية بالمقطم، جاءت الفرقة الأولى على النحو التالي:

اللغات والترجمة الفورية:

المصروفات الدراسية 7717 جنيها، إضافة إلى 320 جنيها ليصبح إجمالي المصاريف 8037 جنيها في العام.

اقتصاديات الإدارة الدولية وإدارة الأعمال والمحاسبة والمراجعة 256 للساعة، بالإضافة إلى 320 جنيها، ليصبح الإجمالي 8768 بما لا يقل عن 33 ساعة.

نظم معلومات الأعمال: المصروفات الدراسية 207 للساعة، إضافة إلى 320 جنيها، ليصبح الإجمالي 6256 جنيه.