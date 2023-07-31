رمضان عبدالمعز لطلبة الثانوية العامة: درست كيمياء وفيزياء وأصبحت داعية إسلامي

نصح الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، طلاب الثانوية العامة، قائلًا: «أنت ذاكرت وتعبت وعملت اللي عليك، لكن لم تحصل على المجموع الذي كنت تريده، أو لم تدخل الكلية التي كنت تريدها، هذا لأن الله أراد لك الخير»، حيث قال في كتابه العزيز «وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُون».

الأسباب والإيمان بالله

تابع الداعية الإسلامي، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الاثنين: «كنت أدرس الفيزياء والكيمياء لمدة أربع سنوات في الكلية، ولم أكن أعلم أن الله سبحانه وتعالى سيجعلني داعية إسلامي، لافتًا إلى أنه أراد أمرًا، والله أراد آخر، وهذا رزق يقسمه الله سبحانه وتعالى».

وأوضح أن الله سيعوض العبد عن كل ما يتمناه، ويرزقه من حيث لا يعلم، فكل ما على العبد أن يفعله هو الأخذ بالأسباب، والإيمان بالله سبحانه وتعالى.