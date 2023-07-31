مواعيد انقطاع الكهرباء في الإسكندرية شهر أغسطس 2023.. تنطلق ظهرا

كشف مجلس الوزراء مواعيد انقطاع الكهرباء في الإسكندرية شهر أغسطس 2023، إذ تبدأ من منتصف الظهر إلى الواحدة من فجر اليوم التالي يتم تقسيمها إلى جداول انقطاع ما بين ساعة وثلث وضعفها ساعتين و40 دقيقة حسب الخطة الموضوعة.

مواعيد انقطاع الكهرباء في الإسكندرية خلال شهر أغسطس 2023

تقدم «الوطن» مواعيد انقطاع الكهرباء في الإسكندرية خلال شهر أغسطس 2023 بحسب إعلان مجلس الوزراء، ضمن خطة تخفيف أحمال الكهرباء وهي التي يجرى تنفيذها بداية من الساعة الثانية عشرة ظهر غد الثلاثاء في المحافظات المختلفة، على رأسها الإسكندرية.

جدول تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة الإسكندرية

يمكن للمواطن الاطّلاع على جدول انقطاع الكهرباء في الإسكندرية الجديد في أغسطس 2023 من هنا.

ويشهد موعد انقطاع الكهرباء في الإسكندرية لمدة ساعة و20 دقيقة، ومواعيد أخرى تصل إلى ساعتين و40 دقيقة، بحسب جدول تخفيف أحمال الكهرباء، إذ أن موعد انقطاع الكهرباء غير ثابت مع رأس الساعة كما قيل سابقا حسب التالي:

- 12:10 إلى 13:30

- 12:30 إلى 14:50

- 14:50 إلى 16:10

- 16:10 إلى 17:30

- 17:30 إلى 18:50

- 18:50 إلى 20:10

- 20:10 إلى 21:30

- 21:30 إلى 23:50

- 23:50 إلى 01:10