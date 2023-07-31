استشاري تحول رقمي: الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدين.. وخطورته في تطويره

قال بلال الحفناوي استشاري التحول الرقمي، إن الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدين، يمكن استخدامه لمصلحة الإنسان، وممكن ضده.

تطور الذكاء الاصطناعي يمثل خطورة كبيرة

أضاف خلال مداخة مع الإعلامية مارينا المصري، في برنامج «مطروح للنقاش»، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الذكاء الاصطناعي الضيق الذي كان يركز على وظيفة محددة، كان هو الوجه المفيد لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ولفت إلى أن الخطورة بدأت مع التطور العنيف للذكاء الاصطناعي إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي، والشركات أًصبحت تطور أنظمة أكبر وأكثر عمقا باستخدام الذكاء الاصطناعي، منها ما هو مفيد ومنها ما هو عنيف.