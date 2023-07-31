مصاريف معهد القاهرة العالي للسياحة والفنادق بالمقطم والأوراق المطلوبة للتقديم

الكثير من طلبة الثانوية العامة يفكر في الالتحاق بالمعهد العالي للسياحة والفنادق بالمقطم لأنه من أهم المعاهد المصرية، حيث يتميز المعهد بالتخصص في مجال السياحة التي تعتبر من ركائز الدولة المصرية، وتبلغ مدة الدراسة به 4 سنوات دراسية، وتكون سنة التخصص من السنة الدراسية الثانية، فأن مصاريف معهد القاهرة العالي للسياحة والفنادق المقطم والاوراق المطلوبة للتقديم معهد القاهرة العالي للسياحة والفنادق واضحة وللطلاب كافة يمكنهم في التقديم في الوفت الحالي .

في هذا الإطار ترصد «الوطن» في السطور التالية، مصاريف معهد القاهرة العالي للسياحة والفنادق المقطم والاوراق المطلوبة للتقديم معهد القاهرة العالي للسياحة والفنادق.

مصاريف معهد القاهرة العالي للسياحة والفنادق المقطم

لم يعلن معهد القاهرة العالي للسياحة والفنادق بالمقطم عن مصروفات العام الدراسي الجديد 2021/ 2022 بشكل رسمي، ولكن من المحتمل أن تكون المصروفات كالآتي:_

1- مصروفات قسم دراسات سياحية 4398 جنيها، بالإضافة إلى 285 جنيها مصاريف إضافية.

2- مصروفات قسم دراسات فندقية 4398 جنيها، بالإضافة إلى 285 جنيها مصاريف إضافية.

3- مصروفات قسم إرشاد سياحي 4398 جنيها، بالإضافة إلى 285 مصاريف إضافية.

الأوراق المطلوبة للتقديم في معهد القاهرة العالي للسياحة والفنادق بالمقطم 2023

لمعرفة الأوراق المطلوبة للتقديم في معهد القاهرة العالي للسياحة والفنادق بالمقطم 2023 فإنها كالتالي: شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها الأصل وليست الصورة، وصور من أصل المؤهل، وشهادة الميلاد الأصلية، وصور من شهادة الميلاد، و6 صور شخصية للطالب، وصورة بطاقة الرقم القومي، وصورة بطاقة ولي الأمر، ونموذج 2 – 6 جند للذكور.