18 معهدا خاصا للسياحة والفنادق تقبل طلاب الدبلومات.. اعرف الشروط

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تفاصيل القبول بالمعاهد العالية الخاصة شعبة «سياحة وفنادق» من الحاصلين على الثانوية الفنية «التجارية والزراعية والسياحة والفنادق» نظام «3 – 5» سنوات فقط، بشرط الحصول على 60% من المجموع فأكثر، وفي حدود الأعداد المقررة، على أن تكون الأسبقية للمجموع الأعلى عند الترشيح.

وأضافت الوزارة عبر موقعها الرسمي، أنه يتم القبول بها حسب رغبة الطالب خارج قاعدتي القبول الجغرافي والإقليمي، مشددة على الطلاب بضرورة الالتزام بكل القواعد المحددة للقبول.

المعاهد التي تقبل طلاب الدبلومات الفنية 2022

- المعهد العالي القاهرة سياحة وفنادق مقطم.

- المعهد العالي للسياحة والفنادق وإرشاد السياحي بأبي قير.

- المعهد العالي دراسات نوعية سياحة وفنادق جيزة.

- المعهد العالي سياحة وفنادق الغردقة.

- معهد الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم.

- معهد سيناء العالي للدراسات النوعية دراسات سياحية وفندقية وإرشاد سياحي. بالعريش.

- المعهد العالي الفندقي بالأقصر «ايجوث».

- المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية «ايجوث».

- المعهد العالي سياحة وفنادق بالإسماعيلية.

- المعهد العالي للسياحة والفنادق بكنج مريوط.

- المعهد العالي سياحة وفنادق 6 أكتوبر.

- المعهد المصري العالي سياحة وفنادق بمصر الجديدة.

- الألسن العالي شعبة سياحة وفنادق مدينة نصر.

- معهد سيناء العالي سياحة وفنادق رأس سدر.

- المعهد العالي للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة.

- المعهد العالي سياحة وفنادق وإرشاد السياحي مصر الجديدة.

- المعهد العالي سياحة وفنادق بالإسكندرية.

- المعهد العالي للسياحة والفنادق بمدينة بدر.

استعدادات مكثفة لبدء الدراسة

وفي سياق متصل، شددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الجامعات بضرورة تكثيف الاستعدادات الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد والالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كتعقيم وتطهير المدرجات وقاعات التدريس، مؤكدة أن الدراسة تبدأ أول أكتوبر المقبل.