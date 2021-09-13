المعهد العالي للسياحة والفنادق بالأقصر.. الشروط والمصروفات

يُعد المعهد العالي للسياحة والفنادق بالأقصر «إيجوث»، أحد المعاهد السياحية التي تمتلكها شركة «إيجوث»، والكائن في منطقة صلاح الدين بوسط مدينة الأقصر، ومدة الدراسة في المعهد 4 سنوات، بعد اعتماده من قبَل المجلس الأعلى للجامعات وفقًا لقرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رقم 1199 في سبتمبر من عام 1999م، ويُمكن من خلاله الحصول على درجة البكالوريوس في تخصصات المعهد الثلاثة.

شروط الالتحاق بالمعهد العالي للسياحة والفنادق بالأقصر

المعهد العالي للسياحة والفنادق بالأقصر، وضع بعض الشروط لمن يريد الالتحاق به في العام الدراسي الجديد، أبرزها:

· يقبل الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة لشعبتي الأدبي والعلمي

· يقبل المعهد من حصلوا على الشهادات المعادلة للثانوية العامة، في العربية والأجنبية.

· يقبل المعهد طلاب الثانوية الفنية للإدارة والخدمات.

· يقبل المعهد العالي طلاب الثانوية الفندقية نظام 3 سنوات.

· يقبل المعهد طلاب دبلوم المعاهد الفنية الفندقية.

· يمكن للطلاب الحاصلين على الثانوية التجارية نظام 3 و5 سنوات الالتحاق بالمعهد.

· يقبل المعهد العالي للسياحة الطلاب الحاصلين على دبلوم مدارس إيجوث.

· يقبل المعهد العالي الطلاب ممن حصلوا على دبلوم معاهد الإدارة والسكرتارية.

· يحق للطلاب الحاصلين على الثانوي الزراعي التقديم للمعهد.

· يحق للطلاب الحاصلين على دبلوم الفندقة البحرية نظام 5 سنوات التقديم في المعهد.

تخصصات المعهد العالي للسياحة والفنادق بالأقصر

تخصصات المعهد العالي للسياحة والفنادق بالأقصر «إيجوث»، ثلاثة وهي كالآتي:

· تخصص الدراسات السياحية.

· تخصص الإرشاد السياحي.

· تخصص الدراسات الفندقية.

المعهد العالي للسياحة والفنادق بالأقصر ..المصروفات الدراسية

· تصل المصروفات الدراسية للمعهد العالي للسياحة والفنادق بالأقصر إلى 5521 جنيهًا.

· المصروفات الإضافية بالمعهد العالي للسياحة والفنادق بالأقصر 285 جنيهًا، وإجمالي المصروفات 5806 جنيهات.