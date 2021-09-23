شروط الالتحاق بـ المعهد المصري العالي للسياحة والفنادق والمصروفات

يواصل طلاب الثانوية العامة 2021، تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2021 للجامعات الحكومية، وكذلك طلاب الدبلومات الفنية 2021، للاختيار مابين المعاهد والكليات المتاحة لطلاب المرحلتين. ويبحث المئات من طلاب المرحلتين عن المعهد المصري العالي للسياحة والفنادق، والشروط والمصروفات الخاصة بالالتحاق الخاصة بالمعهد، بجانب البحث عن جميع الأماكن المتبقية في الكليات والمعاهد المختلفة المتاحة والمتبقية من تنسيق المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات الحكومية.

المعهد المصري العالي للسياحة والفنادق يقبل الطلاب الحاصلين على الثانوية الأزهرية

وعن المعهد المصري العالي للسياحة والفنادق؛ أوضحت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الحد الأدنى للدرجات المطلوبة للالتحاق بالمعهد ستُحدد، خلال المرحلة الثالثة، بعد معرفة إجمالي عدد المقبولين لالتحاق به، لافتة إلى أن أبرز شروط الالتحاق بالمعهد، هو قبول الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة 2021 وكذلك الحاصلين عليها العام الماضي، وقبول ما يعادل شهادة الثانوية من شهادات، بجانب قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الدبلومات الفنية في تخصصات السياحة والفنادق والمدارس الثانوية الفندقية، مشيرة إلى أن المعهد يخضع لإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

مصروفات المعهد المصري العالي للسياحة والفنادق

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المعهد المصري العالي للسياحة والفنادق، يقبل الطلاب الحاصلين على دبلومات المعاهد الفنية التجارية، والثانوية الزراعية، ودبلوم معاهد الإدارة والثانوية التجارية.

وعن مصروفاته، فانها متاحة أمام الطلا ب عبر الموقع الإلكتروني، وتتراوح ما بين 4 إلى 6 آلاف جنيه.

وتابعت المصادر، بأن نظام الدراسة بالمعهد المصري العالي للسياحة والفنادق، ستكون العام الدراسي الجديد وفقا لتعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلي للجامعات الحكومية بنظام الساعات المعتمدة لمختلف الشعب الدراسية، بجانب استمرار النظام بالتعليم الهجين، موضحة أنه يُجرى حاليا استكمال خطة الدولة لتطعيم العاملين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس بلقاح كورونا.