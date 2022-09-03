آخر موعد للتقديم في المعهد العالي للسياحة والفنادق بالأقصر.. الحد الأدنى 205

مع انطلاق تنسيق الكليات والمعاهد المرحلة الثالثة 2022، أعلنت وزارة التعليم العالي، فتح موقع التنسيق الإلكتروني لكليات للمرحلة الثالثة لباقي الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة 2022، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، وكذلك الطلاب الناجحين في الدور الثاني لتسجيل رغباتهم، في الفترة من اليوم السبت وحتى يوم الأربعاء 7 سبتمبر الجارِ، وبحد أدنى 205 درجات.

آخر موعد للتقديم بالمعهد العالي للسياحة والفنادق بالأقصر

وأعلن المعهد العالي للسياحة والفنادق بالأقصر «إيجوث»، على موقعه الإلكتروني، موعد انتهاء باب القبول والتحويل لعام 2022-2023، إذ بدأ التقديم في 15 أغسطس وينتهي في 15 سبتمبر الجارِ، ويتم قبول التحويلات من الكليات والمعاهد العليا المناظرة وغير المناظرة، وقبول المفصولين والمستنفذين مرات الرسوب، وقبول الطلاب الذين لم يتقدموا للتنسيق الإلكتروني العام الماضي مؤهلات 2021.

وأضاف المعهد، أنه يتم قبول الطلاب المرشحين من تنسيق العام الماضي الذين لم يتقدموا لاستكمال إجراءات القيد، طبقًا للحد الأدنى لمجموع القبول بالمعهد العام الماضي 2021 وهو 205 درجات أيضًا.

درجات القبول بالمعهد العالي للسياحة والفنادق بالأقصر

وكذلك ️الثانوية الأزهرية علمي وأدبي عام 2021، بمجموع اعتباري للقبول بالمعهد 205 درجات، ️دبلوم تجارة نظام 3 سنوات عام 2021، بمجموع القبول بالمعهد 60%، و️دبلوم تجارة نظام 5 سنوات - فني تجاري عام 2021، بمجموع القبول بالمعهد 83.56%، ️دبلوم السياحة والفنادق نظام 3 سنوات عام 2021، بمجموع القبول بالمعهد 60%، و️دبلوم فنادق نظام 5 سنوات - فني فنادق عام 2021، بمجموع القبول بالمعهد 64.24%، و️دبلوم زراعة نظام 3 سنوات عام 2021 بمجموع قبول 60%، و️دبلوم نظام 5 سنوات - فني زراعي عام 2021، بمجموع قبول 64.25%.