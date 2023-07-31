الأولى على الثانوية العامة مكفوفين توجه نصائح للطلاب وتكشف عن كليتها المفضلة

روت هاجر محمد، الأولى على مستوى الجمهورية للمكفوفين، كواليس معرفتها بالنتيجة وتفوقها، كاشفة عن الكلية التي تتمنى الالتحاق بها، موجهة نصيحة لطلاب الثانوية العامة.

وقالت الطالبة المتفوقة، خلال استضافتها في قناة «إكسترا نيوز»، «لما سمعت الخبر مكنتش متوقعة، ولكن الحمد لله طلع حقيقة، وحقيقي حابة أشكر جدتي لأنها كانت تشجعني دائما».

وعن الكلية التي ترغب في دخولها، قالت: «نفسي أدخل كلية الألسن قسم ألماني لأني أحب اللغة الألمانية للغاية وأحب أن أكمل بها».

نصيحة من هاجر لطلاب الثانوية العامة

أما عن نصيحتها لطلاب الثانوية العامة، فقالت: «أحب أنصح كل زملائي الذين يدخلون الثانوية العامة الأعوام القادمة، بأن يحاولوا بقدر الإمكان المذاكرة بكل جد واجتهاد، وألا يقولوا إحنا مش هنجيب مجموع، لأن الإنسان الذي يسعى ويتعب الله يكرمه وأن الله لا يضيع أجر أحد».