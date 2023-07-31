راغب علامة يكشف لـ«الوطن» عن خطة حفلاته الصيفية 2023.. تشمل جولة بأمريكا

يعيش الفنان راغب علامة، حالة من النشاط الفني، خلال الفترة الحالية، بعد أن أحيا مؤخرا حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، ومن المقرر أن يعود من جديد لمصر للغناء في الساحل الشمالي يوم 10 أغسطس المقبل.

راغب علامة أحيا حفلا غنائيا في مهرجان جرش

وكشف النجم اللبناني، عن تفاصيل جدوله الفني لعام 2023، قائلا لـ«الوطن»: «جدول حفلاتي لصيف هذا العام مزدحم للغاية، فبعد يوم من إحياء حفل مدينة العلمين الجديدة، شاركت في النسخة الجديدة من مهرجان جرش الأردني بعد فترة غياب طويلة لم أشارك فيه بالغناء، وبعد أسبوع من الآن سأطير إلى دولة تونس من أجل المشاركة في مهرجان قرطاج الدولي ثم أعود للساحل الشمالي».

حفلات راغب علامة في الولايات المتحدة

وأضاف علامة لـ«الوطن»: «لدي مجموعة حفلات في العاصمة بيروت، قبل أن أبدأ جولتي الغنائية في الولايات المتحدة الأمريكيةن خلال شهر سبتمبر المقبل، حيث سأشدو في الأول من سبتمبر في ولاية واشنطن، ثم حفل آخر في ولاية ديترويت، وفي الثامن من الشهر نفسه سأطير إلى ولاية ميامي، وفي الخامس عشر سيكون لدي حفل في ولاية هيوستن».