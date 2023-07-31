قالت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، إن هناك التزامًا تامًا بتنظيم عملية تنسيق القبول للعام الدراسي 2023- 2024 في مختلف الكليات، موضحة أن مصاريف الجامعات الأهلية 2023- 2024، ثابتة بنفس القيمة التي كانت عليها العام الماضي في عدد من الكليات، مشيرة إلى أنه جرى الإعلان عن الحدود الدنيا، للقبول لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية.

مصاريف الجامعات الأهلية 2023-2024

صرّح الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، خلال حديثه مع «الوطن»، بأن مجلس الجامعة قرر تثبيت قيمة المصروفات الدراسية للكليات بنفس القيمة التي كانت عليها العام الماضي، موضحا أن مصاريف الجامعات الأهلية 2023-2024 تختلف بين الجامعات، وأنه لا يوجد توحيد في هذا الصدد، حيث تختلف مثلاً مصاريف جامعة الجلالة عن جامعة المنصورة وعن جامعة الملك سلمان.

مصاريف الجامعات الأهلية 2023-2024

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، مصاريف الجامعات الأهلية 2023-2024، بالمنصورة الجديدة، إحدى الجامعات الأهلية 2023- 2024، كما يلي:

- كلية الطب: 105 آلاف جنيه.

- كلية هندسة الحاسب: 69 ألف جنيه.

- كلية علوم التمريض: 31 ألف جنيه.

- كلية العلوم الإدارية: 46 ألف جنيه.

- كلية السياحة: 40 ألف جنيه.

- كلية العلوم الأساسية المتقدمة: 48 ألف جنيه.

- كلية طب الأسنان: 97 ألف جنيه.

- كلية العلوم الصحية: 39 ألف جنيه.

- كلية اللغات التطبيقية: 43 ألف جنيه.

- كلية العلاج الطبيعي: 63 ألف جنيه.

- كلية العلوم الصيدلية: 85 ألف جنيه.

- كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية: 43 ألف جنيه.

- كلية علوم الحاسب: 69 ألف جنيه.

مصاريف الجامعات الأهلية 2023 - 2024 جامعة الجلالة

- كلية الطب: 120 ألف جنيه.

- كلية طب الأسنان: 107 آلاف جنيه.

- كلية الصيدلة: 85 ألف جنيه.

- كلية العلاج الطبيعي: 70 ألف جنيه.

- العلوم الهندسية: 69 ألف جنيه.

- هندسة الحاسب: 69 ألف جنيه.

- علوم الحاسب: 69 ألف جنيه.

- الإنتاج الإعلامي: 50 ألف جنيه.

- الفنون و التصميم: 49 ألف جنيه.

- العلوم الأساسية: 48 ألف جنيه.

- العلوم الإدارية: 46 ألف جنيه.

- العلوم الصحية التطبيقية: 39 ألف جنيه.

- التمريض: 31 ألف جنيه.