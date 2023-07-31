رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

مصاريف جامعة المنصورة الجديدة 2023-2024 والكليات المتاحة.. «الطب» بـ105 آلاف جنيه

كتب:

آية حسنين
02:40 م | الإثنين 31 يوليو 2023
مصاريف جامعة المنصورة الأهلية 2023

مصاريف جامعة المنصورة الأهلية 2023

يتطلع الكثير من طلاب الثانوية العامة لمعرفة مصاريف جامعة المنصورة الأهلية 2023- 2024 في مختلف الكليات المتاحة، بمختلف التخصصات لشعبة علمي علوم أو علمي رياضة أو أدبي، خاصة بعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 وإعلان الأوائل.

مصاريف جامعة المنصورة الأهلية 2023- 2024 في مختلف الكليات المتاحة

وأوضحت جامعة المنصورة الأهلية مصاريف جامعة المنصورة الأهلية 2023- 2024 في مختلف الكليات المتاحة بالجامعة بعد نتيجة الثانوية العامة 2023 وجاءت كالآتي:

- كلية الطب 105 آلاف جنيه. 

- كلية هندسة الحاسب: 69 ألف جنيه. 

- كلية علوم التمريض: 31 ألف جنيه. 

- كلية العلوم الإدارية: 46 ألف جنيه.

- كلية السياحة: 40 ألف جنيه. 

- كلية العلوم الأساسية المتقدمة: 48 ألف جنيه.

- كلية طب الأسنان: 97 ألف جنيه.  

- كلية العلوم الصحية: 39 ألف جنيه. 

- كلية اللغات التطبيقية: 43 ألف جنيه.

- كلية العلاج الطبيعي: 63 ألف جنيه. 

- كلية العلوم الصيدلية: 85 ألف جنيه. 

- كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية: 43 ألف جنيه.

- كلية علوم الحاسب: 69 ألف جنيه. 

منح جامعة المنصورة الأهلية 2023 في مختلف التخصصات 

وحددت الجامعة العديد من المنح الخاصة بطلاب الثانوية العامة في الجامعة بمختلف الكليات والتي جاءت كالآتي:

- منحة بنسبة 100% من قيمة المصروفات الدراسية للمائة الأوائل على مستوى الجمهورية.

- منحة خصم بنسبة 25% من قيمة المصروفات الدراسية للطلاب ذوي الإعاقة، من أجل بناء شهداء الجيش والشرطة، وأبناء شهداء الجيش الأبيض والأطقم الطبية.

- منح التفوق للطلاب بجامعة المنصورة الأهلية

- خصم 50% من قيمة المصروفات الدراسية للطالب الحاصل على ميدالية ذهبية بمسابقة دولية أو إفريقية أو عربية.

- خصم 30% من قيمة المصروفات الدراسية للطالب الحاصل على ميدالية فضية بمسابقة دولية أو إفريقية أو عربية.

- خصم 20% من قيمة المصروفات الدراسية للطالب الحاصل على ميدالية برونزية بمسابقة دولية أو إفريقية أو عربية.

- يمنح الطالب الذي فقد عائله «ولي الأمر» أثناء الدراسة تخفيض بحد أقصى 25% من قيمة المصروفات الدراسية بناء على حالة أسرة الطالب الاجتماعية

تخصصات الكليات في جامعة المنصورة الأهلية 2023

-كلية الطب 

- كلية هندسة الحاسب

- كلية علوم التمريض

- كلية العلوم الإدارية

- كلية السياحة

- كلية العلوم الأساسية المتقدمة

- كلية طب الأسنان

- كلية العلوم الصحية

- كلية اللغات التطبيقية

- كلية العلاج الطبيعي 

- كلية العلوم الصيدلية

- كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية

- كلية علوم الحاسب 

اقرأ المزيد:

منح دراسية في جامعة المنصورة الأهلية.. خصم يصل 100% لطلاب الثانوية العامة

لتأهيل خريج قادر على المنافسة.. برامج وكليات جامعة المنصورة الأهلية

رئيس جامعة المنصورة الأهلية يبحث الاستعداد لامتحانات الترم الثاني

جامعة المنصورة الأهلية.. الأوراق المطلوبة للطلاب الجدد ومراحل التقديم

رابط التسجيل في جامعة المنصورة الأهلية.. احجز موعد الكشف الطبي
بقلم آية حسنين