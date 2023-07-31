مصاريف جامعة المنصورة الجديدة 2023-2024 والكليات المتاحة.. «الطب» بـ105 آلاف جنيه
كتب:
آية حسنين
02:40 م | الإثنين 31 يوليو 2023
مصاريف جامعة المنصورة الأهلية 2023
يتطلع الكثير من طلاب الثانوية العامة لمعرفة مصاريف جامعة المنصورة الأهلية 2023- 2024 في مختلف الكليات المتاحة، بمختلف التخصصات لشعبة علمي علوم أو علمي رياضة أو أدبي، خاصة بعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 وإعلان الأوائل.
مصاريف جامعة المنصورة الأهلية 2023- 2024 في مختلف الكليات المتاحة
وأوضحت جامعة المنصورة الأهلية مصاريف جامعة المنصورة الأهلية 2023- 2024 في مختلف الكليات المتاحة بالجامعة بعد نتيجة الثانوية العامة 2023 وجاءت كالآتي:
- كلية الطب 105 آلاف جنيه.
- كلية هندسة الحاسب: 69 ألف جنيه.
- كلية علوم التمريض: 31 ألف جنيه.
- كلية العلوم الإدارية: 46 ألف جنيه.
- كلية السياحة: 40 ألف جنيه.
- كلية العلوم الأساسية المتقدمة: 48 ألف جنيه.
- كلية طب الأسنان: 97 ألف جنيه.
- كلية العلوم الصحية: 39 ألف جنيه.
- كلية اللغات التطبيقية: 43 ألف جنيه.
- كلية العلاج الطبيعي: 63 ألف جنيه.
- كلية العلوم الصيدلية: 85 ألف جنيه.
- كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية: 43 ألف جنيه.
- كلية علوم الحاسب: 69 ألف جنيه.
منح جامعة المنصورة الأهلية 2023 في مختلف التخصصات
وحددت الجامعة العديد من المنح الخاصة بطلاب الثانوية العامة في الجامعة بمختلف الكليات والتي جاءت كالآتي:
- منحة بنسبة 100% من قيمة المصروفات الدراسية للمائة الأوائل على مستوى الجمهورية.
- منحة خصم بنسبة 25% من قيمة المصروفات الدراسية للطلاب ذوي الإعاقة، من أجل بناء شهداء الجيش والشرطة، وأبناء شهداء الجيش الأبيض والأطقم الطبية.
- منح التفوق للطلاب بجامعة المنصورة الأهلية
- خصم 50% من قيمة المصروفات الدراسية للطالب الحاصل على ميدالية ذهبية بمسابقة دولية أو إفريقية أو عربية.
- خصم 30% من قيمة المصروفات الدراسية للطالب الحاصل على ميدالية فضية بمسابقة دولية أو إفريقية أو عربية.
- خصم 20% من قيمة المصروفات الدراسية للطالب الحاصل على ميدالية برونزية بمسابقة دولية أو إفريقية أو عربية.
- يمنح الطالب الذي فقد عائله «ولي الأمر» أثناء الدراسة تخفيض بحد أقصى 25% من قيمة المصروفات الدراسية بناء على حالة أسرة الطالب الاجتماعية
تخصصات الكليات في جامعة المنصورة الأهلية 2023
-كلية الطب
- كلية هندسة الحاسب
- كلية علوم التمريض
- كلية العلوم الإدارية
- كلية السياحة
- كلية العلوم الأساسية المتقدمة
- كلية طب الأسنان
- كلية العلوم الصحية
- كلية اللغات التطبيقية
- كلية العلاج الطبيعي
- كلية العلوم الصيدلية
- كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية
- كلية علوم الحاسب