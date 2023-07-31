مصاريف جامعة المنصورة الجديدة 2023-2024 والكليات المتاحة.. «الطب» بـ105 آلاف جنيه

يتطلع الكثير من طلاب الثانوية العامة لمعرفة مصاريف جامعة المنصورة الأهلية 2023- 2024 في مختلف الكليات المتاحة، بمختلف التخصصات لشعبة علمي علوم أو علمي رياضة أو أدبي، خاصة بعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 وإعلان الأوائل.

مصاريف جامعة المنصورة الأهلية 2023- 2024 في مختلف الكليات المتاحة

وأوضحت جامعة المنصورة الأهلية مصاريف جامعة المنصورة الأهلية 2023- 2024 في مختلف الكليات المتاحة بالجامعة بعد نتيجة الثانوية العامة 2023 وجاءت كالآتي:

- كلية الطب 105 آلاف جنيه.

- كلية هندسة الحاسب: 69 ألف جنيه.

- كلية علوم التمريض: 31 ألف جنيه.

- كلية العلوم الإدارية: 46 ألف جنيه.

- كلية السياحة: 40 ألف جنيه.

- كلية العلوم الأساسية المتقدمة: 48 ألف جنيه.

- كلية طب الأسنان: 97 ألف جنيه.

- كلية العلوم الصحية: 39 ألف جنيه.

- كلية اللغات التطبيقية: 43 ألف جنيه.

- كلية العلاج الطبيعي: 63 ألف جنيه.

- كلية العلوم الصيدلية: 85 ألف جنيه.

- كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية: 43 ألف جنيه.

- كلية علوم الحاسب: 69 ألف جنيه.

منح جامعة المنصورة الأهلية 2023 في مختلف التخصصات

وحددت الجامعة العديد من المنح الخاصة بطلاب الثانوية العامة في الجامعة بمختلف الكليات والتي جاءت كالآتي:

- منحة بنسبة 100% من قيمة المصروفات الدراسية للمائة الأوائل على مستوى الجمهورية.

- منحة خصم بنسبة 25% من قيمة المصروفات الدراسية للطلاب ذوي الإعاقة، من أجل بناء شهداء الجيش والشرطة، وأبناء شهداء الجيش الأبيض والأطقم الطبية.

- منح التفوق للطلاب بجامعة المنصورة الأهلية

- خصم 50% من قيمة المصروفات الدراسية للطالب الحاصل على ميدالية ذهبية بمسابقة دولية أو إفريقية أو عربية.

- خصم 30% من قيمة المصروفات الدراسية للطالب الحاصل على ميدالية فضية بمسابقة دولية أو إفريقية أو عربية.

- خصم 20% من قيمة المصروفات الدراسية للطالب الحاصل على ميدالية برونزية بمسابقة دولية أو إفريقية أو عربية.

- يمنح الطالب الذي فقد عائله «ولي الأمر» أثناء الدراسة تخفيض بحد أقصى 25% من قيمة المصروفات الدراسية بناء على حالة أسرة الطالب الاجتماعية

تخصصات الكليات في جامعة المنصورة الأهلية 2023

-كلية الطب

- كلية هندسة الحاسب

- كلية علوم التمريض

- كلية العلوم الإدارية

- كلية السياحة

- كلية العلوم الأساسية المتقدمة

- كلية طب الأسنان

- كلية العلوم الصحية

- كلية اللغات التطبيقية

- كلية العلاج الطبيعي

- كلية العلوم الصيدلية

- كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية

- كلية علوم الحاسب