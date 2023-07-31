السيطرة على حريق منزل بقرية الخطاطبة في المنوفية دون خسائر بشرية

نجحت الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية في السيطرة على حريق نشب بمنزل مكون من 3 أدوار بقرية الخطاطبة التابعة لمركز السادات، حيث جرى الانتقال إلى مكان الواقعة فور تلقي البلاغ والدفع بعدد من سيارات الإطفاء، كما انتقل مسؤولو الوحدة المحلية بالسادات، وسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة.

تفاصيل السيطرة علي حريق في منزل بمركز السادات

بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز السادات في محافظة المنوفية، تبين أن المنزل ملك المواطن «ط.ع»، وتم الدفع بـ5 سيارات إطفاء من الحماية المدنية، للسيطرة على الحريق دون خسائر في الأرواح، وتم استدعاء شهود العيان ومالك المنزل لسماع أقوالهم في أسباب الحريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إخطار بحريق في منزل بالسادات

تلقى اللواء عمر رؤوف مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة السادات، يفيد بنشوب حريق في منزل مكون من 3 طوابق بقرية الخطاطبة بدائرة المركز، وتمت السيطرة على الحريق بمعرفة الحماية المدنية، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.