جدول تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة المنوفية.. «انقطاع التيار لمدة ساعة»

أعلن مجلس الوزراء، جدول تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة المنوفية 2023، ومن المقرر أن يبدأ تنفيذه غدا الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، في مختلف قرى ومدن المحافظة، وذلك بالتنسيق بين وزراتي الكهرباء والبترول، وتضمن جدول أماكن انقطاع الكهرباء المنطقة ومواعيد انقطاع وعودة التيار الكهربائى مرة أخرى، تسهيلا على المواطنين.

جدول تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة المنوفية

وتستعرص «الوطن» خلال السطور التالية، جدول تخفيف أحمال الكهرباء في المنوفية 2023، ومواعيد قطع الكهرباء في القرى والمدن على مستوى المحافظة، في إطار خدماتها لقرائها، لتفادي أوقات قطع الكهرباء في المناطق التابعين لها، ولفصل التيار عن الأجهزة الكهربائية لمنع الإضرار بها.

موعد انقطاع الكهرباء في محافظة المنوفية

وحدد جدول تخفيف أحمال الكهرباء في المنوفية، المناطق التي سيتم فيها قطع الكهرباء وفق المواعيد المحددة، بالتنسيق بين وزارة الكهرباء ووزارة البترول، حيث يتم قطع الكهرباء على رأس الساعة ولمدة ساعة واحدة فقط، وفق الجدول المحدد.

وكان الأهالي يترقبون مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء وقطع الكهرباء عن المحافظة، لتفادي مواقيت انقطاع التيار، وهو ما أوضحه الجدول.