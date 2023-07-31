مصاريف كلية الطب بجامعة المنوفية لعام 2023 والأوراق المطلوبة

تحتل كلية الطب جامعة المنوفية، صدارة الكليات على مستوى المحافظة، وتشغل مصاريف كلية الطب جامعة المنوفية لعام 2023، بال الطلاب الأوائل، خاصة مع إعلان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيحة الثانوية العامة 2023.

مصاريف كلية الطب جامعة المنوفية لعام 2023

وتستعرض «الوطن»، مصاريف كلية الطب جامعة المنوفية لعام 2023، التي تبدأ من 1200 جنيه وفق المعلن رسميًا العام الماضي، حيث تحتوي الكلية على عدد كبير من الأقسام المتنوعة التي تشمل المجالات الطبية المختلفة، كما تشغل الأوراق المطلوبة قطاع كبير من الطلاب وجاءت على النحو التالي:

1- أصل شهادة الثانوية العامة.

2- أصل شهادة الميلاد.

3- 10 صور شخصية للطالب أو الطالبة.

4- بطاقة 2 جند و6 جند للبنين فقط.

5- دفع المصاريف اللازمة.

6- اجتياز الاختبارات التي تحددها الكلية.

7- توقيع الكشف الطبي وتقديم نموذج الكشف الطبي معتمد من الإدارة الطبية بالجامعة.

8- تقديم الأوراق في دوسيه يحافظ عليها.

تنسيق كلية الطب بجامعة المنوفية

وعن تنسيق كلية الطب جامعة المنوفية العام الماضي، فإن الحد الأدنى للقبول كان 380 درجة، بينما العام قبل الماضي كان 378 درجة، فيما سيُعلن تنسيق العام الحالي خلال الفترة المقبلة.

وتحتوي كلية الطب جامعة المنوفية، على 32 قسما طبيا متنوعا، ويتم اختيار الأقسام طبقا للاحتياجات التي تحددها مستشفيات الجامعة، وفيما يلي أقسام كلية الطب جامعة المنوفية:

التشريح الآدمي وعلم الأجنة

الهستولوجي (علم الأنسجة وبيولوجيا الخلية)

الفسيولوجي (علم وظائف الأعضاء)

الكيمياء الحيوية الطبية

الفارماكولوجي الإكلينيكية

الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة

الباثولوجيا (علم الأمراض)

الطفيليات الطبية

التشريح الآدمي وعلم الأجنة

الهستولوجي (علم الأنسجة وبيولوجيا الخلية)

الفسيولوجي (علم وظائف الأعضاء)

الكيمياء الحيوية الطبية

الفارماكولوجي الإكلينيكية

الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة

الباثولوجيا (علم الأمراض)

الطفيليات الطبية

طب المجتمع

الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية

طب الأسرة

الأشعة التشخيصية

التحاليل الطبية

الأمراض الجلدية والتناسلية

الجراحة العامة

جراحة المخ والأعصاب

جراحة التجميل

جراحة القلب والصدر

أمراض الباطنة العامة

القلب والأوعية الدموية

الأمراض المتوطنة

الأمراض النفسية والعصبية

الأمراض الصدرية

طب الأطفال

التخدير والعناية المركزة الجراحية

أمراض النساء والتوليد

الأنف والأذن والحنجرة

جراحة المسالك البولية والتناسلية

جراحة العظام

طب وجراحة العين

علاج الأورام والطب النووي